El conseller Vera menteix sobre la negociació de les oposicions docents

El desgavell de les proves d’enguany és únicament responsabilitat de la Conselleria

18/02/2026 Educació
L’STEI considera que no és admissible que el conseller no digui tota la veritat en les compareixences al Parlament quan manifestà, a la sessió de dia 17 de febrer, que la data de les oposicions docents s’havia negociat a la Mesa sectorial d’educació.

Va ser la Conselleria que, de manera unilateral, proposà a la part social l’avançament de les proves al mes de maig, amb uns aspirants que preparaven les oposicions amb la data d'inici fins ara habitual al mes de juny.

En una nova ocurrència a la darrera Mesa es proposà la data del mes d'octubre, que ni tan sols figurava a l’esborrany de document objecte de negociació; en una manca de respecte als representants dels docents, als futurs opositors i als membres dels tribunals.

L’STEI reclama el màxim respecte per la Mesa sectorial i les seves atribucions, així com també per a les persones que volen optar a la funció docent i el conjunt del professorat, que ha d'organitzar amb previsió i cura un munt de tasques.

Cal negociar i actuar des de la confiança i la bona fe.

