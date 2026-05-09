Els sindicats educatius eleven la pressió contra Interior per les presumptes infiltracions policials en assemblees docents

Talps policials a les Assemblees
09/05/2026 Drets i Llibertats

Els sindicats USTEC-STEs, CGT Ensenyament, Professors de Secundària i Intersindical Educació han exigit “dimissions i assumpció de responsabilitats” al govern de Salvador Illa arran de la presumpta infiltració de mosses de paisà en una assemblea docent celebrada a l’Institut Pau Claris en el marc de les vagues educatives.

Segons la CGT, durant una reunió amb treballadors del Consorci d’Educació del Barcelonès, diversos participants van reconèixer dues agents que haurien actuat uniformades en manifestacions anteriors. Quan van ser preguntades, van afirmar que treballaven en un centre educatiu, però un professor d’aquell mateix centre ho va desmentir i les dues dones van abandonar l’assemblea.

Els sindicats denuncien una “resposta repressiva” del Govern davant el conflicte educatiu i acusen Interior d’intentar controlar i intimidar el moviment docent. El responsable sindical d’USTEC, Andreu Mumbrú, ha qüestionat “l’ús dels cossos de seguretat per infiltrar-se en assemblees”, mentre que la portaveu de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha advertit que els fets “traspassen qualsevol línia acceptable en una societat democràtica”.

Els sindicats asseguren que les infiltracions podrien no ser un cas aïllat i denuncien també identificacions “massives” de delegats sindicals, registres de vehicles i presència policial anticipada en mobilitzacions no anunciades públicament.

La polèmica ha arribat al Parlament, on Esquerra Republicana de Catalunya, CUP i Catalunya en Comú han reclamat la destitució del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i explicacions públiques del Departament d’Interior.

Per la seva banda, el president Salvador Illa ha expressat la seva “confiança plena” en els Mossos d’Esquadra, mentre que Interior ha assegurat que el cos actua “sempre atenent la legislació vigent”.

També Alerta Solidària ha carregat contra el Departament d’Interior i ha relacionat aquest episodi amb altres actuacions policials recents, com sancions a vaguistes i activistes o l’ús de gas pebre en protestes. El col·lectiu ha reclamat obertament la destitució de Trapero.

