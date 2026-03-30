Indignació de sindicats docents i plataformes per la llengua per la decisió del TSJC contra el català a lescola

La decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’ordenar l’execució provisional de la sentència que afecta el decret de protecció del català a l’escola ha generat una onada d’indignació en l’àmbit educatiu i en les plataformes de defensa de la llengua, que denuncien un nou episodi de judicialització del model lingüístic.
El sindicat USTEC·STEs (IAC) ha reaccionat amb contundència i ha anunciat que els seus serveis jurídics ja analitzen l’abast de la resolució i les possibles vies de resposta. La decisió judicial, que estima parcialment la petició de l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), deixa sense efecte —de manera provisional— diversos preceptes del decret lingüístic educatiu, alguns dels quals ja havien estat anul·lats en la sentència del 8 de setembre de 2025.
En total, la resolució afecta onze articles, totalment o parcialment, que establien el català i l’aranès com a llengües normalment vehiculars i d’aprenentatge, així com d’ús habitual en l’activitat docent, administrativa, en els materials educatius i en la relació amb les famílies.
Davant aquesta situació, USTEC reclama una resposta institucional immediata i exigeix una declaració pública dels responsables polítics del Govern —els consellers Dalmau i Vila i el president Salvador Illa— en què es comprometin de manera clara amb la defensa i el blindatge del català com a llengua vehicular.
El sindicat també demana la convocatòria urgent d’una reunió amb les organitzacions sindicals per acordar mesures que garanteixin la seguretat jurídica del professorat, que es podria veure afectat per l’aplicació de la resolució.
En paral·lel, diverses plataformes en defensa de la llengua han expressat el seu rebuig a la decisió judicial i alerten que aquesta pot tenir un impacte directe en el model educatiu català, tot reclamant una resposta coordinada i sostinguda.
USTEC reafirma que els docents continuaran educant en català i adverteix que no acataran cap resolució que en limiti l’ús als centres educatius, en una posició que evidencia l’augment de la tensió entre el marc judicial i la pràctica educativa.
El sindicat denuncia una decisió “polititzada” i reclama una resposta sostinguda de la comunitat educativa
La decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’ordenar l’execució provisional de la sentència que afecta el decret de règim lingüístic ha intensificat la resposta sindical i social en defensa del català a l’escola. La Intersindical ha fet una crida a la mobilització per fer “inaplicable de facto” la resolució judicial, en el marc de la plataforma “Pública i en Català”.
El sindicat considera que el tribunal actua amb una actitud “antipedagògica i polititzada” i critica que, un cop més, hagi estimat les pretensions de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), a qui defineix com una entitat “minoritària”. Segons La Intersindical, la resolució judicial s’inscriu en una dinàmica sostinguda de judicialització del model lingüístic.
L’execució provisional de la sentència afecta diversos preceptes del decret que regulava aspectes centrals del sistema educatiu, com la vehicularitat del català, l’acollida lingüística de l’alumnat nouvingut o l’ús de la llengua en l’àmbit educatiu i administratiu. El sindicat subratlla que la decisió s’adopta mentre encara hi ha recursos pendents al Tribunal Suprem.
En aquest context, La Intersindical també qüestiona el moment en què s’ha ordenat l’execució —en plena Setmana Santa— i interpreta que pot dificultar una resposta immediata dels centres educatius.
El coordinador de la Comissió de Llengua del sindicat, Gerard Furest, ha assegurat que no permetran l’aplicació de la resolució als centres i ha apel·lat a una resposta col·lectiva: “Treballarem perquè aquesta sentència sigui inaplicable de facto. La resposta dels docents i de la societat ha d’estar a l’alçada de la gravetat d’aquest nou embat”.
La Intersindical reafirma el seu compromís amb una escola pública i amb el català com a llengua vehicular, i ha anunciat que en els propers dies es concretaran mobilitzacions en coordinació amb altres actors educatius i plataformes en defensa de la llengua.
Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau i el president Salvador Illa també han volgut "deixar clar el compromís del Govern" tant amb la llengua com amb el model d'escola catalana en general. El titular de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila també ha insistit en la mateixa idea en una piulada a les xarxes, on ha assegurat que l'Executiu està compromès amb el model lingüístic actual i que "treballarà per defensar-lo", recordant que ja es va interposar un recurs de cassació en aquesta direcció.
ha dit que el govern exerciria les responsabilitats d'Educació mentre la consellera del ram, Esther Niubó, es troba de baixa.