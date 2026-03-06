Sorganitzen Assemblees de Docents arreu del País Valencià en ple conflicte amb Educació

Segons expliquen els impulsors, aquestes assemblees han anat apareixent en les darreres setmanes en resposta al conflicte laboral i amb la voluntat de reforçar les mobilitzacions convocades pels sindicats. De moment, ja s’han constituït en més de 80 centres educatius, majoritàriament d’educació secundària, i s’han creat coordinadores comarcals en territoris com la Serrania, Elx, Oriola, la Safor-Valldigna i la Marina Alta. Els promotors han publicat fins i tot un mapa interactiu per visualitzar l’expansió del moviment.
La primera assemblea conjunta per coordinar esforços es va celebrar el passat 2 de març. Des del moviment expliquen que el seu objectiu no és només donar suport a la convocatòria sindical, sinó també defensar un model d’educació pública amb més recursos i millors condicions.
En un primer comunicat, els docents asseguren que volen “defensar un model educatiu públic de qualitat”, cosa que —afirmen— passa per reduir les ràtios, millorar les condicions laborals del professorat i protegir el valencià a l’escola. També alerten que hi ha sectors que pretenen “desmantellar l’educació pública” i convertir-la en un sistema orientat només a formar mà d’obra.
Aquest moviment emergeix mentre el conflicte amb la Conselleria continua obert. Aquest dimarts, els sindicats STEPV, CSIF, CCOO i UGT s’han concentrat davant la Conselleria d’Educació coincidint amb la reunió de la Comissió de Seguiment de l’Ordre de Plantilles. Les organitzacions sindicals denuncien que el govern valencià vol aplicar unes instruccions que retallen professorat, especialment en la Formació Professional.
La reversió d’aquestes retallades és un dels punts centrals de la plataforma reivindicativa del professorat. Segons els sindicats, el fet que la Conselleria avance les instruccions de plantilles per al pròxim curs demostra que no hi ha voluntat real de negociar les demandes del sector.
Davant d’aquesta situació, els sindicats han convocat noves concentracions als centres educatius els dies 12 i 24 de març, com a preludi de la vaga educativa prevista per al 31 de març.
Les organitzacions sindicals han fet una crida a una participació massiva en aquestes mobilitzacions, que consideren clau perquè la Conselleria accepte negociar millores salarials i laborals i revisi les retallades previstes en les plantilles docents.