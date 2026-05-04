El Correllengua Agermanat omple Palma i reafirma la llengua com a nexe dels Països Catalans

La plaça d’Espanya de Palma s’ha omplert aquest cap de setmana en l’acte central de rebuda de la Flama del Correllengua Agermanat a Mallorca, en una mobilització organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua i l’Obra Cultural Balear que ha evidenciat el compromís de la societat mallorquina amb el català.
L’acte, que s’inscriu en el desè pas del Correllengua per l’illa des de 1995, ha posat de manifest la força d’una iniciativa que, des de fa més de tres dècades, recorre el territori per defensar la llengua com a element de cohesió i identitat compartida.
En nom de Joves de Mallorca per la Llengua, Maria Maians ha reivindicat el paper de la joventut: “No estam cansats. El Correllengua és l’exemple que lluitarem pel català fins on faci falta”. Per la seva banda, Josep Buades ha apel·lat a convertir la iniciativa en “l’espurna” que encengui el futur de la llengua i ha defensat un horitzó en què el català sigui “tan normal a Mallorca com ho és el castellà a Madrid”.
El president de l’Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, ha remarcat el caràcter col·lectiu de la mobilització: “El Correllengua Agermanat no és només una festa: és un crit col·lectiu. Un poble que corre és una llengua que avança”. Llabrés ha subratllat el paper de la joventut com a garantia de futur per al català.
També han intervingut els portaveus del Correllengua Agermanat de les Illes Balears, el Principat i el País Valencià —Pau Emili Muñoz, Anna Rosselló i Blanca Garcia-Oliver—, que han defensat la llengua com a element de resistència i dignitat. “El poble mallorquí no s’agenolla davant ningú i mai renunciarà a la llengua catalana”, ha afirmat Muñoz.
La Flama de la Llengua ha arribat a Palma després de recórrer Mallorca des del dia anterior i ha entrat a la plaça d’Espanya pel carrer de Sant Miquel, amb un tram protagonitzat per diverses personalitats del món social i cultural, com la presidenta del GOB, Teresa Cuennet; la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar; els escriptors Sebastià Alzamora i Josep Lluís Aguiló, i l’artista Jaume Falconer, autor de la torxa.
El Correllengua Agermanat afronta ara el tram final del recorregut, que culminarà el 5 de maig a l’Alguer i el dia 9 amb l’arribada de la Flama al Parlament Europeu per reclamar l’oficialitat del català a la Unió Europea. La iniciativa haurà recorregut prop de 1.500 quilòmetres, amb una vuitantena d’aturades arreu dels territoris de parla catalana.