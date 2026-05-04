Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

El Correllengua Agermanat omple Palma i reafirma la llengua com a nexe dels Països Catalans

La Flama de la Llengua fa via
El Correllengua Agermanat omple Palma i reafirma la llengua com a nexe dels Països Catalans

S'afronta ara el tram final del recorregut, que culminarà el 5 de maig a l’Alguer i el dia 9 amb l’arribada de la Flama al Parlament Europeu per reclamar l’oficialitat del català a la Unió Europea

04/05/2026 Llengua

La plaça d’Espanya de Palma s’ha omplert aquest cap de setmana en l’acte central de rebuda de la Flama del Correllengua Agermanat a Mallorca, en una mobilització organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua i l’Obra Cultural Balear que ha evidenciat el compromís de la societat mallorquina amb el català.

L’acte, que s’inscriu en el desè pas del Correllengua per l’illa des de 1995, ha posat de manifest la força d’una iniciativa que, des de fa més de tres dècades, recorre el territori per defensar la llengua com a element de cohesió i identitat compartida.

En nom de Joves de Mallorca per la Llengua, Maria Maians ha reivindicat el paper de la joventut: “No estam cansats. El Correllengua és l’exemple que lluitarem pel català fins on faci falta”. Per la seva banda, Josep Buades ha apel·lat a convertir la iniciativa en “l’espurna” que encengui el futur de la llengua i ha defensat un horitzó en què el català sigui “tan normal a Mallorca com ho és el castellà a Madrid”.

El president de l’Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, ha remarcat el caràcter col·lectiu de la mobilització: “El Correllengua Agermanat no és només una festa: és un crit col·lectiu. Un poble que corre és una llengua que avança”. Llabrés ha subratllat el paper de la joventut com a garantia de futur per al català.

També han intervingut els portaveus del Correllengua Agermanat de les Illes Balears, el Principat i el País Valencià —Pau Emili Muñoz, Anna Rosselló i Blanca Garcia-Oliver—, que han defensat la llengua com a element de resistència i dignitat. “El poble mallorquí no s’agenolla davant ningú i mai renunciarà a la llengua catalana”, ha afirmat Muñoz.

La Flama de la Llengua ha arribat a Palma després de recórrer Mallorca des del dia anterior i ha entrat a la plaça d’Espanya pel carrer de Sant Miquel, amb un tram protagonitzat per diverses personalitats del món social i cultural, com la presidenta del GOB, Teresa Cuennet; la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar; els escriptors Sebastià Alzamora i Josep Lluís Aguiló, i l’artista Jaume Falconer, autor de la torxa.

El Correllengua Agermanat afronta ara el tram final del recorregut, que culminarà el 5 de maig a l’Alguer i el dia 9 amb l’arribada de la Flama al Parlament Europeu per reclamar l’oficialitat del català a la Unió Europea. La iniciativa haurà recorregut prop de 1.500 quilòmetres, amb una vuitantena d’aturades arreu dels territoris de parla catalana.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Els lluitadors catalans per la llibertat seran finalment recordats a lAlt Empordà
  2. València omple els carrers pel 25 dAbril contra les agressions a la llengua i al país
  3. 90è aniversari de lassassinat del germans Badia
  4. 25 d'abril de 1707: 319 anys de resistència
  5. Fa nou anys que ens va deixar Ton Ribas i Sala
  6. Paiporta alça la veu pel 25 dAbril: memòria, dignitat i reconstrucció en clau de país
  7. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  8. Som locell que es revolta.
  9. La lluita per la memòria simposa i evita lenderroc total de la presó de la Trinitat
  10. Carrers plens i creix la crítica als sindicats majoritaris
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid