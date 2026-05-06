La CUP organitza a Sant Pol de Mar una jornada sobre llengua, construcció i alliberament nacional

La trobada se celebrarà dissabte 16 de maig a partir de les 10 del matí al Parc de Can Villar, al litoral de Sant Pol de Mar. INSCRIPCIONS

06/05/2026 Llengua

La CUP ha organitzat per al pròxim 16 de maig una jornada política a Sant Pol de Mar centrada en el paper de la llengua catalana en la construcció nacional i l’alliberament del país. Sota el lema “Sense llengua no hi ha país. Sense país no hi ha llibertat”, la trobada tindrà lloc al Parc de Can Villar i combinarà conferències, debat i espais de reflexió estratègica.

La formació independentista emmarca aquesta iniciativa en la voluntat de reforçar el debat polític sobre la llengua després del cicle polític del Procés. Segons expliquen, durant el curs 2024-2025 la defensa del català ha ocupat un espai central en la seva acció política, tant a les institucions com al carrer, fins al punt de convertir-se en un dels principals eixos per reconstruir un projecte d’alliberament nacional.

Des de la CUP consideren que la defensa de la llengua és avui una qüestió política central i afirmen que cap altra força política ha assumit amb prou fermesa aquesta línia de reconstrucció nacional. En aquest sentit, reivindiquen haver situat el català no només com un element cultural, sinó com una eina de cohesió, consciència col·lectiva i construcció de sobirania.

La jornada també vol aprofundir en la relació entre el model econòmic i la supervivència de la llengua catalana. La CUP apunta que l’impacte de la turistificació, l’especulació o els desequilibris territorials formen part de les amenaces estructurals que afecten el futur del català, i defensa que aquest és un dels àmbits on la seva proposta política vol esdevenir referent.

L’acte es planteja com un espai de trobada i construcció compartida, amb l’objectiu de generar col·lectivament propostes i estratègies per enfortir el moviment de defensa de la llengua. La jornada constarà de quatre conferències centrades en els reptes estratègics actuals i pretén donar continuïtat a la feina política feta en aquest àmbit durant els darrers anys.

Dissabte 16 de maig
a les 10h
Parc de Can Villar (Parc del litoral), Sant Pol de Mar

 

Programa de la jornada:

9.30 – Rebuda i presentació de les jornades
10.00 – 11.30 Primera xerrada: Construïm el país: català per a tothom
12.00 – 13.30 Segona xerrada: Per un nou cicle de lluita: llengua i alliberament nacional

DINAR

16.00 – 17.30 Tercera xerrada: Ni els porcs ni els turistes parlen català: contra un model econòmic lingüicida
18.00 – 19.30 Quarta xerrada: Una llengua, una nació: Som Països Catalans
19.45 – 20.00 Acte polític i tancament de les jornades
20.00 – Concert

Inscriu-te en el següent formulari INSCRIPCIONS

 


