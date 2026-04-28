El Correllengua Agermanat ha encarat la seva recta final pel País Valencià amb una intensa agenda d’actes que han combinat mobilització popular, cultura i defensa de la llengua. La Flama ha recorregut diverses localitats, reforçant el seu missatge de cohesió i resistència lingüística.
A Benidorm, sota el lema “Benidorm parla valencià”, la iniciativa va posar el focus en la necessitat de garantir la presència de la llengua en espais fortament tensionats pel model turístic. A Alacant, la rebuda es va fer amb el crit de “bandera clara”, en una mostra de vitalitat i compromís amb el valencià.
El recorregut va continuar cap a Elx, ciutat de la Dama i el Misteri, en un tram que ja apuntava al desenllaç del pas pel territori valencià, recordant el concert de La Gossa Sorda, on la reivindicació lingüística es va expressar també a través de la música, i l’entrada de la Flama a València, on el cantautor Xavi Sarrià va llegir el manifest del Correllengua en un acte carregat d’emoció.
