Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

Recta final del Correllengua Agermanat per les terres valencianes

La Flama de la Llengua fa via (9)
La Flama travessa Alacant, Benidorm i Elx sota l'ombra de la cultura, música popular i reivindicació lingüística abans d’enfilar-se cap a les Illes

29-04-2026 desena etapa: Far de la Mola-Sant Francesc. Inscripcions als trams.

28/04/2026 Llengua

El Correllengua Agermanat ha encarat la seva recta final pel País Valencià amb una intensa agenda d’actes que han combinat mobilització popular, cultura i defensa de la llengua. La Flama ha recorregut diverses localitats, reforçant el seu missatge de cohesió i resistència lingüística.

A Benidorm, sota el lema “Benidorm parla valencià”, la iniciativa va posar el focus en la necessitat de garantir la presència de la llengua en espais fortament tensionats pel model turístic. A Alacant, la rebuda es va fer amb el crit de “bandera clara”, en una mostra de vitalitat i compromís amb el valencià.

El recorregut va continuar cap a Elx, ciutat de la Dama i el Misteri, en un tram que ja apuntava al desenllaç del pas pel territori valencià, recordant el concert de La Gossa Sorda, on la reivindicació lingüística es va expressar també a través de la música, i l’entrada de la Flama a València, on el cantautor Xavi Sarrià va llegir el manifest del Correllengua en un acte carregat d’emoció.

Darrera jornada per terres valencianes recordant Picassent i València
Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida per denunciar precarietat i manca de reconeixement
  2. València omple els carrers pel 25 dAbril contra les agressions a la llengua i al país
  3. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  4. Tortosa acull el 23 dabril una mobilització conjunta per la llengua amb el Correllengua Agermanat i Sant Jordi
  5. La tercera jornada del Correllengua Agermanat culmina a Lleida i Barcelona en un doble clam per la llengua
  6. 25 d'abril de 1707: 319 anys de resistència
  7. "El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món"
  8. Un llampegueig de la història de les germanes Serra
  9. La Franja de Ponent sincorpora al Correllengua Agermanat en defensa duna llengua en emergència extrema
  10. El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid