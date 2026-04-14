Els sindicats docents impulsen una consulta sobre noves vagues, inclosa una possible aturada indefinida

Paral·lelament, les organitzacions sindicals preveuen mantenir altres vies de pressió, com accions als centres educatius, l’impuls de mocions en l’àmbit municipal i noves mobilitzacions al carrer.

14/04/2026 Educació

Els sindicats USTEC·STEs, Intersindical i la branca d’ensenyament de la CGT han posat en marxa una consulta unitària entre el professorat per decidir els pròxims passos del conflicte educatiu. L’objectiu és conèixer si el personal docent aposta per repetir el cicle de vagues del març o bé avançar cap a una vaga indefinida.

La consulta planteja diverses opcions i demana als participants si estan disposats a continuar les mobilitzacions i durant quants dies fins a final de curs. També inclou diferents models de vaga perquè cada docent en pugui indicar l’ordre de preferència.

Entre les alternatives que es posen a consideració hi ha la repetició de les jornades de vaga territorialitzades combinades amb una aturada general a tot Catalunya, l’ampliació d’aquest esquema en més setmanes, o diferents fórmules de vaga indefinida, ja sigui per serveis territorials o de manera generalitzada.

La iniciativa arriba en un context de desacord amb l’actual marc de negociació. Els sindicats promotors reclamen la reobertura del diàleg abans de final de curs amb l’objectiu d’introduir canvis estructurals i millores laborals.

