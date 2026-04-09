Meridiana Resisteix convoca un nou vespre de memòria i lluita en record de Guillem Agulló

Meridiana Resisteix ha convocat aquest dijous 11 d’abril, a les 20:00 h, una nova mobilització a la cruïlla de Meridiana amb Fabra i Puig, en un acte que combinarà música, paraules i compromís col·lectiu.
La convocatòria s’emmarca en el 33è aniversari de l’assassinat del jove antifeixista valencià Guillem Agulló, amb el lema clar i persistent: “Ni oblidem ni perdonem”. Des de l’organització, es reivindica la necessitat de mantenir viva la memòria i continuar la lluita contra el feixisme als carrers.
L’acte comptarà amb diverses intervencions, entre elles les de Jordi Pesarradona (ANC), Carles Castellanos (UAB i Meridiana Resisteix) i Maria Teresa Lecha, així com una aportació de l’escriptora Núria Cadenes i una intervenció musical vinculada a Francesc Ribera “Titot”. També hi haurà actuacions musicals i la participació de col·lectius convidats com els Joves de l’AJC.
Des de Meridiana Resisteix, que manté les mobilitzacions es fa una crida a la participació: “Hi ha lluites que no s’aturen mai”, recordant que la lluita antifeixista i per la memòria segueix plenament vigent.
Amb aquesta nova convocatòria, el moviment reafirma que la memòria no és només record, sinó també acció política i compromís present.