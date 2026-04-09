Memòria i LLuita
Meridiana Resisteix convoca un nou vespre de memòria i lluita en record de Guillem Agulló

33 anys després del seu assassinat, Barcelona tornarà a alçar la veu contra el feixisme i per la memòria d’en Guillem Agulló.

09/04/2026 Drets i Llibertats

Meridiana Resisteix ha convocat aquest dijous 11 d’abril, a les 20:00 h, una nova mobilització a la cruïlla de Meridiana amb Fabra i Puig, en un acte que combinarà música, paraules i compromís col·lectiu.

La convocatòria s’emmarca en el 33è aniversari de l’assassinat del jove antifeixista valencià Guillem Agulló, amb el lema clar i persistent: “Ni oblidem ni perdonem”. Des de l’organització, es reivindica la necessitat de mantenir viva la memòria i continuar la lluita contra el feixisme als carrers.

L’acte comptarà amb diverses intervencions, entre elles les de Jordi Pesarradona (ANC), Carles Castellanos (UAB i Meridiana Resisteix) i Maria Teresa Lecha, així com una aportació de l’escriptora Núria Cadenes i una intervenció musical vinculada a Francesc Ribera “Titot”. També hi haurà actuacions musicals i la participació de col·lectius convidats com els Joves de l’AJC.

Des de Meridiana Resisteix, que manté les mobilitzacions es fa una crida a la participació: “Hi ha lluites que no s’aturen mai”, recordant que la lluita antifeixista i per la memòria segueix plenament vigent.

Amb aquesta nova convocatòria, el moviment reafirma que la memòria no és només record, sinó també acció política i compromís present.

