Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix

Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre actiu de Meridiana Resisteix, ha mort als 87 anys. Fill de l’alcalde del Prat de Llobregat afusellat pel franquisme, Serra va dedicar la seva vida a reivindicar la memòria del seu pare i de tots els represaliats, participant fins als darrers dies en accions de protesta i cedint espais a entitats populars.
L'exdiputat de la CUP Albert Botran l’ha recordat afirmant: «S’ha mort en Lluís Serra, històric independentista de Sant Andreu. L’Eva Serra el va descriure de forma genial: ‘la gent que havia patit més la dictadura eren els qui parlaven més baix’.»
Tot i la seva avançada edat, Serra Sancho va mantenir-se actiu fins als últims dies en accions de protesta com Meridiana Resisteix, sorgida arran de la sentència del Procés el 2019. També va ser benefactor de l’Assemblea de Nou Barris, a la qual va cedir un local per a les seves activitats.
