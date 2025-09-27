Llibertat.cat
Portada Política

Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix

En homenatge
Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix

El comiat serà demà diumenge a les 16h., al tanatori Sant Andreu Nou Barris, dels Serveis Funeraris de Barcelona.

27/09/2025 Política

Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre actiu de Meridiana Resisteix, ha mort als 87 anys. Fill de l’alcalde del Prat de Llobregat afusellat pel franquisme, Serra va dedicar la seva vida a reivindicar la memòria del seu pare i de tots els represaliats, participant fins als darrers dies en accions de protesta i cedint espais a entitats populars.

L'exdiputat de la CUP Albert Botran l’ha recordat afirmant: «S’ha mort en Lluís Serra, històric independentista de Sant Andreu. L’Eva Serra el va descriure de forma genial: ‘la gent que havia patit més la dictadura eren els qui parlaven més baix’.»

Tot i la seva avançada edat, Serra Sancho va mantenir-se actiu fins als últims dies en accions de protesta com Meridiana Resisteix, sorgida arran de la sentència del Procés el 2019. També va ser benefactor de l’Assemblea de Nou Barris, a la qual va cedir un local per a les seves activitats.

 

Valora
         
