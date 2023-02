Meridiana Resisteix

Meridiana Resisteix: 1000 dies de lluita

Meridiana Resisteix complirà 1000 jornades en defensa de la República catalana, del Referèndum de 2017 i de la llibertat dels presos polítics i exiliats catalans.

Amb el hastag #Els1000diesdelluitadeMR s'ha convocat una nova jornada reivindicativa a Meridiana amb Fabra i Puig, amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Aquesta convocatòria comptarà amb l'actuació de La Bales i les intervencions de Jordi Pesarrodona, Pepe Fajula, Manel Barceló i Oscar Valdés. Els organitzadors recorden que "defensem que l'1-O és ben viu i que cal continuar donant suport a les represaliades anònimes."

La prohibició del dret a manifestació, que va obligar els manifestants a canviar els talls per marxes i concentracions des dels ponts, es va iniciar el 12 de febrer de 2022, per ordre del Departament d'Interior. El Govern autonòmic va posar en punt de mira en la protesta que es porta a terme des del 2019 per reivindicar la llibertat dels presos polítics i exiliats

El dret a la manifestació i la prohibició de Meridiana Resisteix ha perseverat gràcies a la tenacitat i constància dels veïns que mantenen aquesta protesta tot i la presència policial per impedir-la o les contramanifestacions espanyolistes que pretenien coartar-les.