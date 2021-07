Per la republica

Presentada la samarreta de l’11-S i l’1-O a Meridiana Resisteix

“Vam guanyar el referèndum davant de tot un estat, però ens queda guanyar la independència”. Així ha resumit Elisenda Paluzie, la presidenta de l’Assemblea, la idea principal de la mobilització que l’entitat independentista prepara per a l’11-S i l’1-O d’enguany. Una idea que va d’acord amb el lema que es pot llegir a la samarreta: “Lluitem i guanyem la independència”, que l'Assemblea ha fet pública aquest dijous a Meridiana Resisteix.

L’Assemblea ha presentat al tall de la Meridiana la samarreta de la doble mobilització que l’entitat independentista prepara per a l’11-S i l’1-O. Amb el lema “Lluitem i guanyem la independència”, que també es pot llegir a la samarreta, l’Assemblea vol fer que l’esperit de lluita torni a fer-se veure als carrers, i espera que les mobilitzacions anunciades siguin un punt d’inflexió cap a la independència efectiva en l’actual legislatura.



La manifestació de l’11-S, que aquest any no serà estàtica i serà centralitzada a Barcelona, anirà de la plaça Urquinaona, símbol de la determinació de la ciutadania catalana davant la repressió de l’Estat, fins al Parlament, on resideix la sobirania popular. Paluzie ha remarcat que volen exigir a les institucions “que posin en valor el 52% de vot independentista i que es posin en marxa per fer la independència".



L’assemblea ha anunciat que l’1 i el 3 d'octubre continuarà la mobilització i que es pot allargar en el temps, “perquè hi hagi un altre cicle de mobilització explícitament per la independència” i perquè no triomfi “el pacte d’estabilitat fals que no representa cap canvi”, com exemplifica la persecució que aquesta setmana viu l’independentisme des del Tribunal de Cuentas espanyol. “Ens hem d’autodeterminar nosaltres, ho hem de fer la gent”, ha conclòs la presidenta de l’Assemblea.