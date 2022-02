Insubmissió

Meridiana Resisteix! manté les convocatòries de mobilització

Meridiana Resisteix! manté la convocatòria per aquest vesprè en la que comptarà amb el suport de l'ANC i nombrosos col·lectius que han fet crides a sumar-se a l'acció, desafiant d'aquesta manera a Interior ja que a partir d’avui deixarà.

El col·lectiu ha fet una comunicat ras i curt davan la descisió del departament d'Interior sota el títol "Un Govern colonial no ens farà callar":

"Estem reivindicant un drets fonamentalsi una reivindicació en la qual tant l'Estat espanyol com la Generalitat està represaliant la gent per exercir els seu drets. Estem en un estat que vol donar-nos por, ficar-nos la por al cos perquè la gent no surti carrer. Només quan plantem cara , avancem cap a la llibertat d'aquesta Terra".

Segons que va fer públic ahir, avui serà l’últim dia que l’autoritzen per a no causar molèsties als veïns amb la protesta, una de les poques que ha persistit de manera continuada d’ençà de la sentència del Tribunal Suprem espanyol que va condemnar els presos polítics.

Interior vol que, a partir de dissabte, els manifestants es concentrin a la placeta davant de l’estació de Renfe de Sant Andreu Arenal, però que no tallin la circulació. En cas que ho faci, van dir que els Mossos podrien actuar “amb criteri de proporcionalitat”.