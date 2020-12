ni presos ni exiliats

Meridiana Resisteix fa avui el el tal 303 i renarca que comunica totes les mobilitzacions

Aquest vespre a les 19.30, Merdiana Resisteix farà el 303è tall, però davant dels "reiterats atacs" que considera orquestrats pels mitjans de comunicació i molt especialment per l'Ajuntament de Barcelona, ha hagut de treure un comunicat, tot dient que les mobilitacions són comunicades, tot i que no té permisos.

Puntualitza que les concentracions és per assolir la llibertat dels presoners polítics i el lliure retorm dels exiliats i perquè s'implanti el mandal de l'1 d'Octubre per a la Indepedència del nostre país". Demanant "a les nostres institucions que facin el que calgui" per aconseguir-lo.

Sota aquests punts reivindicatius, com a comitè veïnal manifesten que "no podem deixae que es difonguin missatges partidistes i classistes contra el moviments populars fent difusió de la cultura de por, perquè el poble no faci servir la seva llibertat de lliure protestea, manifestació i concentració".