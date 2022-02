#MeridianaResisteix

Tercera nit de prohibició del tall de 'Meridiana Resisteix' i de la llibertat de manifestació

Els veïns s'han tornat a concentrar per portar a terme el tall de 'Meridiana Resisteix', després que ahir i diumenge la policia autonòmica els impedís realitzar el tall de l'avinguda Meridiana. Novament el el cordó de la policia ha desplaçat els concentrats fins a la placeta davant de l’estació de Renfe de Sant Andreu Arenal. Molts dels manifestants s'han assegut com a protesta per la persecució ordenada per Interior. En altres casos les assegudes s'han realitzat a la via i han estat desallotjats pels antiavalots per la força.

Aquesta operació per ordre d'Interior es va executar per primer diumenge al vespre, l'endemà que la manifestació de #MeridianaResisteix realitzés una gran convocatòria de suport el passat dissabte. Durant tres nits consecutives agents dels Mossos han impossibilitat el tall que es porta a terme a la Meridiana des de 2019.

Fa pocs dies Interior va retirar l’autorització a aquesta protesta, pressionada per grups ultradretans i pel mateix ajuntament de Barcelona governat per Ada Colau, que ha realitzat declaracions contràries a aquesta protesta.

La repressió, violant el dret de manifestació.@MeridianaResis1 @assemblea pic.twitter.com/S6gHyq3VDb