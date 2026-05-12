El Correllengua 2026 homenatjarà Josep Maria Espinàs en l'acte d'inici de la campanya al Palau Robert

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) donarà el tret de sortida al Correllengua 2026 el pròxim dijous 21 de maig amb un acte al Palau Robert de Barcelona dedicat a l’escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, una de les figures més destacades de la cultura catalana contemporània.
L’acte, que començarà a les set del vespre a la Sala Cotxeres, servirà per aprofundir en la trajectòria vital, literària i periodística d’Espinàs, autor que va convertir la quotidianitat en matèria literària i que va mantenir al llarg de dècades un ferm compromís amb la llengua catalana.
L’activitat central serà la taula rodona “Coneguem més en Josep Maria Espinàs”, moderada pel president de la CAL, Jaume Marfany. Hi participaran Isabel Martí, editora i amiga personal de l’escriptor, que abordarà la seva vida i obra; el periodista Antoni Bassas, que parlarà de la seva faceta periodística; i Lluís Gendrau, director d’Enderrock, que aprofundirà en el vessant musical d’Espinàs.
Durant la celebració també es farà la lectura del Manifest del Correllengua 2026, escrit enguany per Antoni Bassas sota el títol “L’ofici d’estimar una llengua”. El text reivindica la contribució de Josep Maria Espinàs a mantenir el català com a llengua natural del poble.
L’acte serà presentat per la vicepresidenta de la CAL, Mercè López, i inclourà una breu projecció audiovisual sobre la trajectòria de l’homenatjat. A més, els assistents podran visitar l’exposició “Josep Maria Espinàs. L’escriptor de la vida quotidiana”, creada per Marc Prohom, que recorre diverses facetes essencials de la seva obra i mirada.
La jornada acabarà amb un brindis amb cava per commemorar tant la trentena edició del Correllengua com els trenta anys de la CAL.
La campanya del Correllengua, impulsada per la CAL des del 1996 al Principat i a la Catalunya del Nord, té com a objectiu promoure l’ús social del català i retre homenatge a figures destacades pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes. Cada any se celebren més de 150 Correllengües arreu dels Països Catalans, un centenar dels quals impulsats directament per la CAL.