Segona nit que impedeixen el tall de 'Meridiana Resisteix' i la llibertat de manifestació

Un gruix de veïns s'ha tornat a concentrar per portar a terme el tall de 'Meridiana Resisteix', després que ahir la policia autonòmica els impedís realitzar el tall de l'avinguda Meridiana. Tot i el seguiment de la convocatòra, el tall a l’avinguda Meridiana cruïlla amb el passeig de Fabra i Puig ha durat poca estona, ja que el cordó de la policia els ha desplaçat fins a la placeta davant de l’estació de Renfe de Sant Andreu Arenal.

Aquesta operació per ordre d'Interior es va executar per primer cop ahir al vespre, l'endemà que la manifestació de #MeridianaResisteix realitzés una gran convocatòria de suport el passat dissabte. Durant dues nits consecutives agents dels Mossos han impossibilitat el tall que es porta a terme a la Meridiana des de 2019.

Fa pocs dies Interior va retirar l’autorització a aquesta protesta, pressionada per grups ultradretans i pel mateix ajuntament de Barcelona governat per Ada Colau, que ha realitzat declaracions contràries a aquesta protesta.

A cops de porra o a emputxades al final és la mateixa repressió. Reprimir a qualsevol moviment que no controlin. I és molt greu. Només donar permisos per les manifestacions que el @govern i @interiorcat vulguin? Us adoneu de la gravetat que hi ha darrera aquesta prohibició? pic.twitter.com/jmg9oUFDy8

El sentiment q tingut avui en el racó més profund del meu cor i una gran tristesa ser un Català estranger al bell mig d @MeridianaResis1 com si no trepitges terra Catalana. Abandonat per centenar d miles d Catalans q no hi eren.@LauraBorras@francescd @KRLS@jcanadellb pic.twitter.com/KKY5S15cWS