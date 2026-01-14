Meridiana Resisteix arriba als 2.000 dies de lluita al carrer per la independència

Avui, 14 de gener, el moviment Meridiana Resisteix compleix 2.000 dies de presència constant al carrer en defensa de la independència i del dret a la protesta. Una fita que simbolitza la persistència col·lectiva d’un moviment veïnal que, des del 14 d’octubre de 2019, ha convertit l’avinguda Meridiana —i posteriorment la plaça de l’estació de Sant Andreu Arenal— en un espai viu de denúncia, comunitat i suport mutu.
La mobilització va néixer com a resposta directa a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés independentista i s’ha consolidat com una de les protestes més llargues i sostingudes del moviment independentista català. Any rere any, dia rere dia, persones diverses s’han retrobat al carrer per no normalitzar la repressió ni l’oblit, demostrant que la resistència també es construeix amb paraules, cançons, vincles i cultura popular.
Malgrat els obstacles, la lluita no s’ha aturat. Des del 2022, el Departament d’Interior de la Generalitat va deixar de concedir autoritzacions per als talls diaris de la Meridiana, obligant el col·lectiu a adaptar-se. Des d’aleshores, les concentracions es duen a terme a la plaça davant l’estació de Renfe de Sant Andreu Arenal, un espai alternatiu proposat per l’Ajuntament de Barcelona. Tot i el canvi d’emplaçament, la presència diària s’ha mantingut, amb accions simbòliques, lectures, música i actes de solidaritat.
Un dels moments recents més destacats va tenir lloc el 3 d’abril de 2025, quan una concentració va aplegar prop de 200 persones, entre elles el president de l’ANC, Lluís Llach, en un gest de suport a la constància del moviment.
Format majoritàriament per veïnes i veïns dels barris de Sant Andreu i Nou Barris, Meridiana Resisteix es defineix com un moviment no partidista, arrelat al territori i basat en l’autoorganització en assemblea. La seva acció se centra en la defensa dels drets de les persones represaliades pel procés i en la lluita per la independència, des d’una pràctica perseverant i inequívocament pacífica.
Aquests 2.000 dies de resistència també han tingut un cost: més de 40 sancions administratives, una sentència judicial contra un dels seus membres i la repressió constant que ha afectat el conjunt del moviment independentista, amb més de 4.000 represaliats arreu del país. Tot i així, Meridiana Resisteix continua dempeus, reivindicant que la dignitat persistent d’un poble al carrer no s’atura i que la flama de la lluita, encara avui, és ben viva.
Manifest dels 1.000 dies a #MeridianaResisteix
#MeridianaResisteix vam néixer arran de les sentències als polítics i activistes del Procés i ens manifestem cada vespre de forma pacífica i apartidista.
Vam néixer amb tres objectius : El mandat de l’1-O; esdevenir un país lliure; i la llibertat dels presos polítics i exiliats i la de la resta de persones represaliades.
Després de 1.000 dies, continuem on érem: L’1-O continua perseguit per l’Estat espanyol i amb ànims d’enterrar-lo, també per forces polítiques catalanes que han traït al seu poble a canvi de mantenir-se en el poder. Els presos i les preses polítiques no han estat amnistiats i la derogació del delicte de sedició s’ha bescanviat pels desordres públics agreujats d’una manera indigna.
Aquesta traïdoria ha deixat a l’estacada les més de 4.000 represaliades i sovint amb la connivència de la Generalitat, que amb acusacions fictícies i testimonis inversemblants de mossos d’esquadra estan fent el joc a l’Estat espanyol. Les sortides individuals i pactades d’algunes exiliades tampoc han ajudat gaire.
A #MeridianaResisteix, les persones represaliades sou a casa vostra. #HisomHiserem, sempre dempeus.. i
Avui celebrem dues fites: que portem 1.000 dies de lluita i que continuarem..
El primer d’octubre del 2017 vam votar i vam guanyar.. i
Els col·lectius que plantem cara pacíficament i amb determinació tenim una força molt més gran de la que ens pensem. La prova és que som al punt de mira de l’estat repressor, que només pretén desmobilitzar i desmoralitzar… amb la complicitat del Govern de Catalunya, volent enterrar el Procés amb taules de diàleg farsa o amb mitjans de comunicació subvencionats.
El 12 de febrer farà un any que el Departament d’Interior ens nega el dret de manifestació, un dret fonamental i amb falsos arguments com evitar aldarulls per la presència de grup feixistes als talls, quan són ells els qui agredeixen impunement. La impunitat també, de mirar cap a una altra banda i que només tombarem des de la lluita antifeixista. Molts meridians ja van córrer fa algunes dècades davant dels “grisos”, ara toca davant la Brimo i els Arros.
Resistir és Vèncer i
Al llarg de tres anys, un munt de persones s’han plantat a la cruïlla Meridiana / Fabra i Puig patint identificacions, multes, agressions, atropellaments, assetjament a les xarxes i darrerament, sentències que converteixen per art de màgia l’agredit en agressor.. l’estat repressor es reinventa, nosaltres resistim.
És el que té l’activisme persistent: s’ha de conciliar amb la vida diària i aquest repte és el que posa en evidència que només des de la lluita al carrer esdevindrem un país lliure.
Fins i tot hi ha qui ens tracta d’un reducte de tietes o de iaies. Són els mateixos que gaudeixen de drets que van conquerir les seves tietes i les seves iaies. No han entès que la lluita feminista rau en el fet de conquerir drets per a les dones i per a tothom.
I continuarem aquí.
Visca Catalunya lliure, visca la terra lliure..
#MeridianaResisteix