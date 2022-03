Meridiana Resisteix, 686 dies de constància i compromís

Un nou dia antiavalots dels Mossos han intentat impedir la tradicional manifestació de la Meridiana. La prohibició del dret a manifestació es va iniciar el passat 12 de febrer, per ordre del Departament d'Interior. El Govern autonòmic va posar en punt de mira en la protesta que es porta a terme des del 2019 per reivindicar la llibertat dels presos polítics i exiliats

El dret a la manifestació i la prohibició de #MeridianaResisteix xoca, però, amb la tenacitat i constància dels veïns que mantenen aquesta protesta tot i la presència policial per impedir el tall i la contramanifestació espanyolista que s'hi fa visible alguns dies.

Tot i que el Govern autonòmic va anunciar fa pocs dies que no es castigarien les protestes pacífiques, els activistes de la Meridiana asseguren que agents dels Mossos els han amenaçat amb multes i s'hi han realitzat identificacions. Aquestes amenaces també s'han realitzat a través de la megafonia policial, una situació i un ambient que remeten a la societat del control social plasmada per Georges Orwell a la novel·la 1984.

'Meridiana Resisteix' ha mantingut aquesta protesta durant 686 dies des del 2019, per la qual cosa se la considera la mobilització més llarga i continuada en la història dels Països Catalans.

TALL MERIDIANA

Tall Meridiana, 686 dies de resistència per la Independència.

