El SEPC convoca una vaga estudiantil el 26 de maig en defensa de leducació pública

Les mobilitzacions tindran lloc a Barcelona i València i volen donar suport a les reivindicacions docents i denunciar la “militarització” dels centres educatius

22/05/2026 Drets i Llibertats

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una vaga estudiantil de secundària i universitats per al pròxim 26 de maig arreu dels Països Catalans, en el marc del cicle de mobilitzacions impulsat per les Assemblees Docents en defensa d’una educació pública de qualitat i de la dignificació de la professió docent.

La vaga arriba després de diverses jornades de protesta al Principat i al País Valencià i pretén estendre les reivindicacions del professorat al conjunt de la comunitat educativa. Segons el sindicat, la convocatòria vol donar una resposta “a nivell nacional” davant la crisi educativa i reforçar la defensa d’una escola pública, popular, feminista i en català.

La jornada del 26 de maig comptarà amb manifestacions a Barcelona i València. A la capital catalana, la mobilització començarà a les 12 del migdia a la plaça Universitat, mentre que a València la convocatòria serà a les 10 del matí a l’IES Ferrer i Guàrdia. El SEPC també ha anunciat accions reivindicatives des de primera hora del matí en diversos punts del territori.

Entre les principals reivindicacions de la vaga hi ha l’augment dels recursos destinats a l’escola pública, la reducció de ràtios i burocràcia i la garantia d’una educació “100% en la nostra llengua”. El sindicat també reclama avançar cap a la gratuïtat educativa i eliminar les barreres d’accés i la segregació per motius de classe, origen o gènere.

El SEPC també denuncia les “mesures securitistes i autoritàries” impulsades pels governs, especialment el pla pilot del Departament d’Interior que introdueix Mossos d’Esquadra als centres educatius del Principat. Segons el sindicat, aquestes mesures suposen una “militarització dels centres” i un assenyalament dels col·lectius més vulnerables.

La portaveu nacional del SEPC, Tània Ros, ha criticat la manca de voluntat política per reforçar l’educació pública: “Afirmen que no hi ha recursos per cobrir les necessitats de la pública, però constantment veiem com es dediquen a finançar els cossos repressius de l’Estat”.

