La Plataforma Salvem la Unió Cooperatista Barcelonesa demana la mediació del Papa per recuperar ledifici de la UCB

La Plataforma Salvem la Unió Cooperatista Barcelonesa (UCB) ha enviat una carta certificada al Papa sol·licitant audiència i mediació perquè l’Arquebisbat de Barcelona accedeixi a restituir els usos socials i comunitaris de l’antic edifici de la Unió Cooperatista Barcelonesa, situat al carrer Comte d’Urgell, 176, a l’Esquerra de l’Eixample.
La plataforma, que agrupa una quarantena d’entitats socials, culturals i vinculades a l’economia social i solidària, reclama que l’espai recuperi la funció històrica que havia tingut com a cooperativa obrera de consum i centre de vida comunitària.
L’edifici, que també havia acollit durant anys la parròquia de Sant Isidor fins a la seva dessacralització l’any 2021, es troba actualment en desús després del trencament de l’acord amb l’Hospital Clínic. Segons denuncia la plataforma, fa més de cinc anys que l’espai es troba “abandonat” i sense cap utilitat social.
La Plataforma Salvem la UCB considera que aquesta situació representa una oportunitat per impulsar la restitució de l’espai a la comunitat i transformar-lo en un ateneu cooperatiu i comunitari obert al barri i a la ciutat.
Els impulsors del projecte asseguren que la iniciativa vol convertir l’edifici en un espai de trobada, organització popular i desenvolupament d’iniciatives socials sense ànim de lucre, inspirades en valors com el suport mutu, la justícia social i el bé comú, que consideren coincidents amb la doctrina social de l’Església.
Segons expliquen, fins ara no ha estat possible obrir una interlocució amb l’Arquebisbat de Barcelona. Per aquest motiu, el passat 11 de maig van enviar una carta certificada al Pontificat demanant mediació perquè la plataforma sigui reconeguda com a interlocutora legítima i es pugui explorar una fórmula que permeti recuperar aquest patrimoni cooperatiu i comunitari.
Paral·lelament, l’Ateneu de la UCB ha iniciat un procés constituent per formalitzar-se com a associació i continuar reforçant la mobilització ciutadana per recuperar l’espai.
La plataforma recorda que durant aquests cinc anys ha impulsat diverses accions i campanyes per denunciar la situació de l’edifici i reivindicar-ne els usos socials, entre elles un manifest i una cronologia dels fets signats per més de trenta entitats i més de dues-centes persones.
La reivindicació continuarà aquest pròxim 16 de maig, coincidint amb les Festes de Primavera de l’Eixample, quan diversos col·lectius es concentraran als voltants de l’edifici per explicar a la ciutadania els usos comunitaris que podria acollir l’espai.