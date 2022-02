El Consell dona ple suport a la manifestació del moviment “Meridiana Resisteix”

Des del Consell per la República volem mostrar suport oficialment i pública al moviment de protesta ciutadana “Meridiana Resisteix”. Davant la repressió continuada contra l’independentisme per part de l’estat espanyol, no podem fer altra cosa que protestar des dels carrers i les institucions perquè no hi ha res pitjor que normalitzar la repressió.



El poble de Catalunya, fart de viure en una democràcia defectuosa com l’espanyola, té dret a lluitar per una Catalunya lliure, sobirana, justa i republicana, on els drets fonamentals, com el dret a la llibertat d’expressió i manifestació siguin respectats sense més limitacions que aquelles que s’estableixen en la defensa dels drets humans.



La protesta de Meridiana Resisteix representa els valors democràtics i de lluita en defensa dels drets civils i polítics als que el Consell per la República dona suport des de la institució republicana. Davant la protesta pacífica per reivindicar el primer d’octubre, recordar la lluita per la independència i denunciar les sentències contra l’independentisme, els manifestants han rebut amenaces, agressions i contraconvocatòries per part de grups de l’extrema dreta que són del tot inacceptables.



Per aquests motius, donem ple suport a la manifestació del moviment “Meridiana Resisteix”, tot reclamant al Govern de la Generalitat de Catalunya que rectifiqui davant les últimes decisions i continuï garantint l’exercici a reunió i manifestació a la via pública, sempre en les condicions i horaris comunicats.



Alhora, animem tots els ciutadans de Catalunya a fer costat a les convocatòries que des d’aquest moviment civil en defensa de les llibertats del poble de Catalunya es convoquin.



Davant les amenaces i la repressió cal desbordar-los democràticament.





Govern del Consell