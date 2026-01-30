Comença lAny Bressola, la commemoració dels 50 anys deducació en català a la Catalunya del Nord

La Bressola dona el tret de sortida aquest 2026 a l’Any Bressola, la commemoració del cinquantè aniversari de l’educació en català a la Catalunya del Nord, amb un ampli programa d’activitats culturals, educatives i comunitàries que s’estendran arreu dels Països Catalans al llarg de l’any.
L’acte institucional de presentació tindrà lloc el dijous 5 de febrer, a les 10.15 h, a la Casa de la Catalanitat de Perpinyà, en una convocatòria organitzada per La Bressola i els Amics de La Bressola. L’esdeveniment servirà per donar a conèixer el programa commemoratiu i reivindicar mig segle de mobilització ciutadana en defensa de la llengua catalana.
Fundades l’any 1976, les escoles catalanes associatives de la Catalunya del Nord s’han consolidat com un referent d’immersió lingüística i innovació pedagògica. El president de La Bressola, Guillem Nivet, recorda que «La Bressola va sorgir del desig de tenir escoles catalanes a la Catalunya del Nord» i subratlla que, cinquanta anys després, el repte continua sent «mantenir uns centres educatius que facen del català una llengua de vida».
Entre les iniciatives més destacades de l’Any Bressola hi ha la creació del disc del 50è aniversari, amb cançons nord-catalanes reinterpretades per artistes d’arreu dels Països Catalans, que es presentarà en concert el 25 de setembre de 2026 al Teatre Municipal de Girona, amb la col·laboració d’Enderrock i el segell Discmedi. També s’han programat una exposició itinerant, trobades d’antics alumnes, cicles de xerrades i l’acte central del cinquantenari, que tindrà lloc el 16 de setembre a Perpinyà.
L’acte del 5 de febrer inclourà una obertura institucional, una tertúlia amb persones vinculades a La Bressola, una mostra de glosa a càrrec d’alumnes i la inauguració de l’exposició «50 anys de La Bressola. 50 anys sembrant futur», que recorre la història i el model pedagògic de l’entitat. El tancament anirà a càrrec del president de La Bressola.
Actualment, més de 1.000 alumnes estudien a les set escoles d’infantil i primària i dos centres de secundària de La Bressola, on el català és la llengua vehicular. Nascuda sense suport institucional, l’entitat ha esdevingut un pilar de l’activisme cultural i educatiu al territori i va ser reconeguda l’any 2007 amb la Creu de Sant Jordi.
La commemoració dels 50 anys de La Bressola compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, La Bressola i els Amics de La Bressola.