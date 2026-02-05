Llibertat.cat
Política

El 7F, Poble Lliure reclama la independència per convicció i denuncia lautonomisme per responsabilitat

Xarxa ferroviària
El 7F, Poble Lliure reclama la independència per convicció i denuncia lautonomisme per responsabilitat

La formació reclama la independència com a única alternativa a l’espoli i al desgavell estructural de l’estat espanyol, evidenciat —afirmen— per la crisi ferroviària i el fracàs de l’autonomisme.

05/02/2026 Política

Poble Lliure convoca la ciutadania a participar en la manifestació d’aquest dissabte 7 de febrer, a les 12 del migdia, davant l’estàtua de Rafael Casanova, per dir “prou” a una nova vexació calculada per part de l’Estat espanyol. Segons l’organització de l’esquerra independentista dels Països Catalans, el desgavell ferroviari de les darreres setmanes és només la punta de l’iceberg d’una estratègia d’espoli que afecta també les comunicacions, l’educació, la sanitat, l’energia i el model econòmic.

Poble Lliure denuncia que l’estat espanyol tracta Catalunya com una colònia: “ens espolia i ens retorna les engrunes”. Davant d’aquest projecte d’anorrear la nació, afirmen, només hi ha una alternativa possible: la independència.

Amb la mateixa convicció, l’organització també convida a assistir a la convocatòria de diverses plataformes ciutadanes prevista per a les 17 h a l’Estació de França. Tot i no compartir-ne el comunicat, el marc ni —segons indiquen— la feblesa reivindicativa, Poble Lliure considera necessari ser-hi presents per “desbordar de contradiccions l’autonomisme” i evidenciar que la solució no passa per més gestió autonòmica, sinó per posar fi al veritable desgavell: romandre a Espanya. L’objectiu és que la mobilització de la tarda esdevingui una prolongació de l’esperit de la convocatòria del matí, una responsabilitat política ineludible, remarquen.

Finalment, Poble Lliure sosté que la crisi ferroviària posa de manifest les conseqüències de viure en un país ocupat i fa una crida a continuar enfortint un moviment polític i social que situï com a prioritat la construcció d’una alternativa independentista i d’esquerres. “No hi haurà resolució del problema sense la independència”, conclouen, perquè —afirmen— el disseny intern de l’Estat espanyol depèn del manteniment d’aquestes dinàmiques colonials que expliquen la situació actual.

