"Totes al carrer el 7 de febrer!"

"Totes al carrer el 7 de febrer!"

El Col·lectiu Dones dels Països Catalans dona suport a la mobilització contra el col·lapse de Rodalies i dels serveis públics

30/01/2026 Política

El Col·lectiu Dones dels Països Catalans ha expressat el seu suport a la concentració convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdR) el 7 de febrer a les 12.00 h, a l’Arc de Triomf, per protestar pel caos de Rodalies i el deteriorament creixent dels serveis públics al Principat.

Segons el col·lectiu, el mal funcionament de la xarxa ferroviària catalana fa mesos que ha superat qualsevol límit tolerable. Allò que ja era un problema estructural s’ha convertit en un col·lapse permanent, amb afectacions greus tant per a la població resident com per a les persones que es desplacen diàriament al territori. Aquesta situació posa de manifest, denuncien, el tracte colonial, extractiu i d’espoli fiscal que l’Estat espanyol exerceix sobre el Principat i el conjunt dels Països Catalans.

Inversions anunciades, però mai executades

El Col·lectiu Dones dels Països Catalans recorda que les inversions de l’Estat en infraestructures i mobilitat a Catalunya s’anuncien reiteradament “a bombo i plateret”, però no s’acaben materialitzant. A això s’hi afegeix la decisió de RENFE d’externalitzar el manteniment de les línies i deixar-lo en mans d’empreses privades, una aposta que, lluny de millorar el servei, ha agreujat la situació.

El manteniment insuficient ha acabat afectant de ple la vida quotidiana de les persones usuàries: dificultats greus de mobilitat, retorn forçat al vehicle privat, augment de la contaminació, cues i retencions constants, desconcert, improvisació diària i una indignació social creixent.

Impacte social, laboral i econòmic

La crisi de Rodalies no només perjudica la mobilitat, sinó també el teixit econòmic i laboral. Empreses i treballadors pateixen absentisme forçat, incompliments d’horaris, problemes de puntualitat, dificultats per coordinar feines en equip i, en molts casos, la impossibilitat de complir terminis acordats.

Les alternatives oferides fins ara als usuaris són considerades insuficients i incapaces d’aportar solucions reals a un problema que s’ha anat gestant durant anys de deixadesa institucional. Els trajectes s’allarguen, requereixen més temps i la informació facilitada als usuaris no respon a les seves necessitats reals. Tot plegat ha suposat un retrocediment greu en l’aposta pel transport públic, clau per a la sostenibilitat ambiental i social.

“Dins Espanya no hi ha solució”

Davant d’aquest escenari, el Col·lectiu Dones dels Països Catalans fa una crida a la participació massiva a la concentració del 7 de febrer, sota el lema “PROU!”, per denunciar el col·lapse de Rodalies i el deteriorament constant dels serveis públics.

El col·lectiu defensa que dins l’Estat espanyol no hi ha solució possible i que només amb la independència Catalunya disposarà de les eines i els recursos necessaris per garantir uns serveis públics dignes, eficients i al servei de la ciutadania.

“PROU, prou de destruir Catalunya. Ens trobarem totes al carrer!”

