Resposta a leditorial del diari "El País" sobre el tancament nuclear: Una visió desenfocada i esbiaixada

En la seva carta, les dues organitzacions acusen El País de reproduir l’argumentari de les grans elèctriques i recorden que les centrals nuclears espanyoles ja han estat àmpliament subvencionades per la ciutadania. “Entre 1985 i 2005, els consumidors van pagar més de 2.000 milions d’euros pels residus radioactius, i fins a 2015, 6.000 milions més per la moratòria nuclear”, assenyalen, recordant que les empreses pretenen ara reduir impostos i taxes per prolongar l’activitat dels reactors més enllà dels 40 anys previstos, “amb risc per a la salut i la seguretat”.
Les entitats també desmenteixen que el govern espanyol hagi imposat el calendari de tancament nuclear, ja que —afirmen— “va ser pactat voluntàriament per les mateixes companyies amb ENRESA davant la manca de rendibilitat econòmica”. Ara, sostenen, pretenen “forçar noves subvencions públiques” per mantenir el negoci.
Dependència exterior i seguretat
La carta rebateix també l’argument de la “dependència del gas rus” com a motiu per allargar la vida de les nuclears. Els ecologistes aporten dades del Fòrum Nuclear Energia 2024, segons les quals el 83% de l’urani consumit a l'estat espanyol prové de països de l’òrbita russa o d’Àfrica, mentre que Rússia concentra el 44% de la producció mundial d’urani enriquit. “No hi ha independència ni seguretat energètica en l’electricitat nuclear —afirmen—, només canviem una dependència per una altra”.
També recorden que durant el “apagón” del 28 d’abril, cap central nuclear va participar en la recuperació del sistema elèctric: “L'estat espanyol té més del doble de potència instal·lada de la necessària, i van ser les centrals hidràuliques, solars i de cicle combinat les que van restablir el subministrament”.
Una energia cara i perillosa
Pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, Ecologistes en Acció i el MIA subratllen que la nuclear “només aporta un 9-10% de l’electricitat mundial i emet més CO₂ que les renovables”. Citen l’expert Marcel Coderch, segons el qual per fer una aportació significativa al clima caldria “construir 4.500 nous reactors en 25 anys, un cada dos dies”, una xifra “completament inviable”.
Les entitats adverteixen, a més, del risc militar que suposen les centrals nuclears en contextos de guerra, com s’ha vist a Ucraïna: “A l’Estat espanyol tenim set objectius potencials per a qualsevol atac”, alerten.
“Els diners no poden comprar la veritat”
La carta conclou amb una crida al periodisme responsable: “Els diners no han de poder-ho tot. El que ha de valer per sobre de tot és dir la veritat a la ciutadania perquè pugui decidir amb tota la informació a la mà. L’editorial d’El País no contribueix a això.”
Amb aquesta intervenció, Ecologistes en Acció i el Movimiento Ibérico Antinuclear reivindiquen una transició energètica basada en les renovables i en la transparència informativa, davant d’un debat que —afirmen— continua marcat pel pes dels interessos econòmics del lobby nuclear.