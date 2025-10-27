Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

Resposta a leditorial del diari "El País" sobre el tancament nuclear: Una visió desenfocada i esbiaixada

Nuclears
Resposta a leditorial del diari "El País" sobre el tancament nuclear: Una visió desenfocada i esbiaixada

Les organitzacions Ecologistes en Acció i el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han fet pública una carta oberta al diari El País en resposta a l’editorial del passat 25 d’octubre, titulat “Inoportú apagada nuclear”. Segons les entitats, el text del rotatiu madrileny conté “afirmacions allunyades de la realitat” i defensa “els interessos particulars de les empreses propietàries de les centrals nuclears” en lloc d’una anàlisi objectiva del problema energètic i ambiental.

27/10/2025 Drets i Llibertats

En la seva carta, les dues organitzacions acusen El País de reproduir l’argumentari de les grans elèctriques i recorden que les centrals nuclears espanyoles ja han estat àmpliament subvencionades per la ciutadania. “Entre 1985 i 2005, els consumidors van pagar més de 2.000 milions d’euros pels residus radioactius, i fins a 2015, 6.000 milions més per la moratòria nuclear”, assenyalen, recordant que les empreses pretenen ara reduir impostos i taxes per prolongar l’activitat dels reactors més enllà dels 40 anys previstos, “amb risc per a la salut i la seguretat”.

Les entitats també desmenteixen que el govern espanyol hagi imposat el calendari de tancament nuclear, ja que —afirmen— “va ser pactat voluntàriament per les mateixes companyies amb ENRESA davant la manca de rendibilitat econòmica”. Ara, sostenen, pretenen “forçar noves subvencions públiques” per mantenir el negoci.

Dependència exterior i seguretat

La carta rebateix també l’argument de la “dependència del gas rus” com a motiu per allargar la vida de les nuclears. Els ecologistes aporten dades del Fòrum Nuclear Energia 2024, segons les quals el 83% de l’urani consumit a l'estat espanyol prové de països de l’òrbita russa o d’Àfrica, mentre que Rússia concentra el 44% de la producció mundial d’urani enriquit. “No hi ha independència ni seguretat energètica en l’electricitat nuclear —afirmen—, només canviem una dependència per una altra”.

També recorden que durant el “apagón” del 28 d’abril, cap central nuclear va participar en la recuperació del sistema elèctric: “L'estat espanyol té més del doble de potència instal·lada de la necessària, i van ser les centrals hidràuliques, solars i de cicle combinat les que van restablir el subministrament”.

Una energia cara i perillosa

Pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, Ecologistes en Acció i el MIA subratllen que la nuclear “només aporta un 9-10% de l’electricitat mundial i emet més CO₂ que les renovables”. Citen l’expert Marcel Coderch, segons el qual per fer una aportació significativa al clima caldria “construir 4.500 nous reactors en 25 anys, un cada dos dies”, una xifra “completament inviable”.

Les entitats adverteixen, a més, del risc militar que suposen les centrals nuclears en contextos de guerra, com s’ha vist a Ucraïna: “A l’Estat espanyol tenim set objectius potencials per a qualsevol atac”, alerten.

“Els diners no poden comprar la veritat”

La carta conclou amb una crida al periodisme responsable: “Els diners no han de poder-ho tot. El que ha de valer per sobre de tot és dir la veritat a la ciutadania perquè pugui decidir amb tota la informació a la mà. L’editorial d’El País no contribueix a això.”

Amb aquesta intervenció, Ecologistes en Acció i el Movimiento Ibérico Antinuclear reivindiquen una transició energètica basada en les renovables i en la transparència informativa, davant d’un debat que —afirmen— continua marcat pel pes dels interessos econòmics del lobby nuclear.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El País Valencià es retroba al Puig per dir Som i decidim
  2. Mataró acollirà els XXIII Premis Nacionals Joan Coromines
  3. La Columna 27 d'octubre arriba a Cassà de la Selva en la seva desena etapa
  4. Mobilització a Camprodon contra el telefèric de Vallter amb suport de Kylian Jornet
  5. Pensar i fer (1). On som?
  6. LANC rebrà la Columna de la Catalunya Nord i reivindicarà la resistència dUrquinaona
  7. 80 anys de l'apel·lació dels catalans a les Nacions Unides
  8. Pels carrers de València i Alacant un sol crit: Mazón dimissió!!
  9. La CUP presenta la Guia de política pública dhabitatge en làmbit municipal
  10. LANC reivindica la lluita independentista a Urquinaona
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid