14-F

La CUP-UNCPG aposta per un model de sobirania energètica que sigui democràtic, popular, descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears per al conjunt dels Països Catalans.

En la roda de premsa celebrada aquest matí a Viladamat, l'alcaldessa d’aquest municipi, Dolors Pons ha reivindicat que durant els últims anys, el model energètic català s’ha caracteritzat per l’ús de les energies fòssils, especialment del petroli, el gas natural i la nuclear, i en menor mesura el carbó: “Un model que se sustenta sobre fonts d’energia no renovables, centralitzat, en mans de poques empreses de matriu espanyola o multinacional, i d’una eficiència molt baixa.”



Dani Cornellà ha manifestat que: “Cal avançar cap a un model d’energia que permeti disposar dels serveis que possibilitin que les persones visquin dignament. Després de dècades sense una política energètica pròpia i de presentar dades de generació de CO₂ que sobrepassen els límits establerts pels acords internacionals, és hora que Catalunya sigui capaç de basar el seu model energètic en les fonts d’energia renovables i els sistemes distribuïts, aconseguir una economia lliure d’emissions fòssils i de contaminació nuclear als sistemes naturals.”



L’actual cap de llista per Girona, Dani Cornellà ha reivindicat el model de transició ecològica pel qual aposta la CUP: “el decreixement energètic ha de ser l’horitzó al qual hem de tendir, ja que és materialment impossible substituir el consum energètic actual que se satisfà a partir de combustibles fòssils per un consum energètic cobert exclusivament a partir de fonts renovables. La descarbonització de l’activitat humana tindrà èxit en la mesura que visquem, produïm i ens desplacem gastant menys energia i, secundàriament, obtenint l’energia a partir de fonts renovables.”



Ignasi Sabater ha posat de manifest que la CUP defensa l’energia i el seu accés com un dret bàsic i que no pot ser objecte de mercadeig capitalista: “Per això apostem per un model de sobirania energètica que sigui democràtic, popular, descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears per al conjunt dels Països Catalans.”



Viladamat és un municipi on la CUP governa amb majoria absoluta fa gairebé 10 anys, i queda palès el model de transició energètica que fa anys que s'està duent a terme des del municipi. L'Ajuntament de Viladamat i l’escola municipal tenen plaques solars instal·lades des de fa anys, i avui han anunciat un nou projecte on Dolors Pons ha anunciat: “Muntarem plaques fotovoltaiques al sostre del local social de Viladamat on hi ha un espai de 600 m², i farem una comunitat energètica per què totes les veïnes i veïns que hi vulguin, pugui participar. Com a CUP apostem perquè cada poble pugui tenir la seva comunitat energètica per a poder donar una sortida al model d’energia actual d’aquelles veïnes i veïns que hi vulguin participar.”



Finalment Dani Cornellà ha recordat que aquest hivern les nostres veïnes i veïns han vist com les empreses energètiques que tenen el control energètic del territori han augmentat les nostres factures un 27%, però també ha recordat que als últims anys aquestes factures han augmentat un 60%, un augment que no és comparable a cap augment que hagi patit cap altre servei bàsic.