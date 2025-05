Contaminació tèrmica al riu Ebre procedent del sistema de refrigeració de les de les nuclears d'Ascó

Ecologistes en Acció, pendent de rebre la informació sol·licitada a la Confederació Hidrogràfica del Ebre, ha obtingut dades del web d’aquesta institució que ens permeten afirmar que el funcionament actual de refrigeració de les centrals nuclears d’Ascó pot tenir un important efecte sobre les espècies i hàbitats fluvials del riu Ebre.

Especialment, al llarg dels anys 2022 i 2023, s’ha sobrepassat reiteradament el límit d’increment màxim de 3ºC aigües avall del retorn de l’aigua de refrigeració d’aquestes centrals contravenint durant molts mesos els límits legals establerts.

Antecedents

La torre de tir natural de la central nuclear d’Ascó, una estructura de 160 metres d’altura, va ser construïda el 1995 per assegurar el compliment dels requisits mediambientals de refrigeració per no alterar la temperatura de l’aigua del riu establerta mediambientalment.

A la Unió Europea, la Directiva 2006/44/CE, de 6 de setembre, relativa a la qualitat de les aigües continentals que requereixen protecció o millora per ser aptes per a la vida dels peixos, estableix que l’increment de la temperatura mitjana aigües avall d’un vessament respecte de la temperatura natural no pot superar els 3 ºC en aigües ciprinícoles, a més d’indicar que cal evitar variacions massa brusques de la temperatura. També s’especifica que el vessament tèrmic no pot fer augmentar la temperatura de l’aigua per damunt dels 28 ºC en aigües ciprinícoles.

El Pla Hidrològic de Conca estableix com a objectiu de qualitat per al tram inferior de l’Ebre, des de Mequinensa fins a la desembocadura, una temperatura màxima de 25ºC.

En resum, aigües avall de la Central Nuclear d’Ascó la temperatura dels riu no pot haver augmentat més de 3ºC ni superar els 25ºC.

El 25 de gener de 2025 surt publicat a EbreDigital un article on es denuncia el lamentable estat de la Torre de refrigeració amb diferents fotografies que mostren tot tipus de plàstics i runa acumulada. La mateixa empresa ANAV reconeix l’estat degradat de la torre i que la refrigeració es realitza de la mateixa manera que abans de construir la torre, és a dir amb bateries de tir forçat que s’havien mostrat insuficients en el seu inici.

Actuacions dutes a terme

Ecologistes en Acció en Acció ha dut a terme diferents consultes sobre el tema, per dues vegades amb el Consell de Seguretat Nuclear a efectes de la seguretat de la instal·lació, amb l’Agència de Residus de Catalunya per conèixer la gestió dels residus de la construcció i restes de plàstic i fibra de vidre detectats i amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre en allò que té a veure amb el control de la temperatura de l’aigua del riu. La CHE, tot i haver parlat dos cops per telèfon i facilitar-nos un correu electrònic per fer la consulta el 17 de març, encara no ha donat resposta.

Tanmateix vam lliurar en mà a la Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i posteriorment, el dia 8 d’abril vam entrar per registre d’entrada, un document que, entre d’altres qüestions ambientals a les Terres de l’Ebre, demanaven la implicació de l’Agència Catalana de l’Aigua i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat per determinar l’afectació sobre els hàbitats i espècies fluvials en cas de superació dels límits de temperatura de manera reiterada durant tot el temps en que la torre ha estat en funcionament sense reunir les condicions adequades.

Resultats

La CHE és la responsable del seguiment dels valors paramètrics de l’aigua de tot el riu Ebre a través de la seva xarxa d’estacions de mesura SAICA (Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas). A la zona anterior a la captació d’aigua per refrigeració i la posterior a l’abocament hi ha dues estacions de control, respectivament, la de Flix i la d’Ascó.

Mantenir la temperatura del riu fou la raó de la construcció de la torre i la seva degradació el motiu per al qual es pot veure alterada. Per aquest motiu es va optar per consultar les dades de la web de saica.chebro.es/informes.php on consten els informes mensuals amb, entre d’altres paràmetres, les dades de temperatura de totes les estacions.

Hem recopilat aquestes dades de les dues estacions des de gener del 2020 fins el febrer del 2025 i el resultat obtingut es pot veure en els gràfics de l’informe adjunt a aquest comunicat. De fet, el 55% de les dades estan per sobre d’aquesta diferència de 3ºC, especialment el 2022 i 2023, coincidint amb el període en que l’ARC ens va informar que la torre estava totalment fora de funcionament.

Hem observat que la temperatura de l’estació d’Ascó sempre és superior a la de Flix situada aigües amunt de la zona d’abocament de l’aigua de refrigeració i, en molts casos, fins i tot és superior als 25ºC establerts al Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre.

L’anàlisi de les temperatures màximes de les dues estacions semblen encara agreujar més les sospites de la greu contaminació tèrmica que ha sofert el riu Ebre com a conseqüència del no funcionament de la torre, ja que llavors, són el 84% de les dades les que estan per sobre d’aquesta diferència de 3ºC, majoritàriament també els dos anys, 2022 i 2023 en un 100%.

Conclusions

A la vista d’aquests resultats queda clar que les infraestructures nuclears no poden suportar el pas del temps. Una torre de tir natural per garantir la refrigeració de l’activitat nuclear, construïda el 1995, s’ha derruït totalment l’any 2022, just en un moment en què s’intenta justificar que una instal·lació nuclear pot funcionar amb seguretat més de 40 anys i veus pronuclears ens volen fer creure que són totalment segures.

Davant aquestes irregularitats, exigim que les Centrals Nuclears d’Ascó aturin la seva producció fins, com a mínim, garantir la seguretat i qualitat ambiental de les aigües, hàbitats i espècies del riu Ebre en compliment de la normativa ambiental, i demanem el seu tancament en les dates establertes en el calendari acordat entre les empreses elèctriques i ENRESA.