Nuclears

Ecologistes en acció: "Inacceptable concentració de residus nuclears al sud de Catalunya"

La Central Nuclear Vandellòs I es troba en fase de desmantellament després de l’accident del 19 d’octubre de 1989. Actualment és el Centro Tecnológico Mestral, on es fan visites per tal de conèixer les instal·lacions i com funcionava la central nuclear. El titular de la instal·lació és ENRESA, que es va fer càrrec de les tasques de desmantellament, després d’un període de 6 anys durant els quals l’empresa propietària, Hifrensa, es va encarregar de netejar tot l’espai. Vandellòs I actualment es troba en fase de latència després d’haver passat els seus dos primers nivells de desmantellament i a l’espera que a partir de l’any 2030 s’iniciï el nivell 3 i definitiu de desmantellament. Aquesta fase tindrà un període de 15 anys de treballs i 10 més de vigilància.

La Central nuclear Vandellòs I era una instal·lació de primera generació de “grafit-gas”. El combustible era urani natural que un cop gastat s’enviava a les instal·lacions de COGEMA a França pel seu reprocessament, d’aquí es van generar uns residus d’alta activitat, que durant tots aquests anys s’han quedat a França a l’espera de depositar-los a l’ATC (magatzem temporal centralitzat) que s’havia de construir a la província de Cuenca. Això era així fins al sisè Pla de residus elaborat per ENRESA. Segons el setè i darrer Pla de Residus, els residus s’han de tornar a les instal·lacions de Vandellòs l’any 2028. En aquest context la Direcció General de Planificació i Coordinació Energètica del Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Democràtic publica el projecte d’ATI al qual Ecologistes en Acció hem presentat al·legacions i del qual demanem la retirada. El termini per presentar al·legacions és fins al 3 d’abril.

Projecte innecessari

El projecte presentat preveu la construcció d’un ATI (magatzem temporal) per dipositar els 4 contenidors TN-81 provinents de França -cadascun d’ells amb 92 càpsules de 177 litres de capacitat que s’emmagatzemaran en una nau de 54,34m x 24,70m i amb una alçada 12,8m-, a més de la construcció d’un edifici i una nau auxiliars. Ecologistes en Acció considerem innecessari la construcció d’aquest nou ATI, que se suma a tots els ja existents en totes les centrals nuclears de l’Estat. Els quatre contenidors poden encabir-se en qualsevol dels altres ATI que disposen de la capacitat suficient.

Desconfiança en la gestió de residus radioactius

D’altra banda, el fracàs i la improvisació d’ENRESA en la gestió dels residus radioactius, multiplica el risc d’accident nuclear, ja sigui degut a un episodi sísmic com a un atemptat terrorista o episodi bèl·lic. El risc radiològic que comportava una instal·lació centralitzada com l’ATC, en aquesta nova versió del setè Pla de Residus, es multiplica per totes i cadascuna de les instal·lacions i també en multiplica el preu.

Concentració de residus radioactius intolerable

La instal·lació d’aquest ATI, la construcció del qual costarà 12 milions d’euros, es vol que serveixi també per emmagatzemar els Residus Especials del nivell 3 del desmantellament de Vandellòs I, que començarà l’any 2030, per la qual cosa el projecte ja contempla una possible ampliació de la capacitat. A més a més, el grafit que servia com amortidor en l’activitat de la central nuclear està en el caixó del reactor; és un residu de baixa i mitjana activitat que hauria d’anar destinat, a mesura que avanci el nivell 3 de desmantellament, a un magatzem definitiu per aquest tipus de residus, tal com està contemplat en els anteriors Plans de Residus d’ENRESA, però encara no tenen on ubicar-lo. Tot plegat representarà una concentració de residus radioactius intolerable per una zona que ha sofert durant dècades aquestes instal·lacions.

Ecologistes en Acció considera un risc inacceptable per la salut i la seguretat de la ciutadania, que en una distància de 60 km, que és el que hi ha entre les dues centrals nuclears de Vandellòs i les dues d’Ascó, es concentrin 4 ATI, amb la qual cosa es converteix el sud de Catalunya en un gran magatzem de residus, el més gran en quant a capacitat d’emmagatzematge de l’Estat espanyol.

Ecologistes en Acció considera que les dificultats per gestionar els residus de Vandellòs I són una prova del disbarat que representa demanar l’ampliació de la vida activa de les centrals nuclears espanyoles, que comportaria un increment en la despesa de la seva gestió, actualment valorada per part d’ENRESA en 28.000 milions d’euros i un increment del risc d’accident en unes instal·lacions de per si ja prou envellides.