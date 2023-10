Nuclears

Demanen el tancament de les Centrals Nuclears de l’Estat espanyol coincidint amb el 34è aniversari de l’accident de Vandellòs I

Vandellòs I es va construir el 1967 i va començar a produir electricitat a partir de 1972. Es tractava d’un reactor de tecnologia francesa, que utilitzava urani natural com a combustible, grafit com a moderador i diòxid de carboni com a refrigerant del reactor.

L’accident a la Central Nuclear Vandellòs I ha estat el més important de l’estat espanyol i en aquell moment es donava per fet que marcaria un abans i un després en l’aposta que des dels governs de l’Estat s’havia fet pel desenvolupament d’aquesta energia. 34 anys després encara esperem que es concreti la desnuclearització del sistema elèctric de l’Estat i en concret del català.

Ecologistes en Acció, amb motiu d’aquest aniversari, demana concreció en l’acord entre el Govern de l’Estat i les companyies que conformen el lobby nuclear que preveu el tancament definitiu de les plantes nuclears de l’Estat l’any 2035.

La fragilitat de l’actual Govern de l’Estat fa que aquest acord esdevingui paper mullat en el moment en què pugui haver-hi un canvi polític, amb la qual cosa la salut i seguretat de la ciutadania es veurà amenaçada per unes instal·lacions envellides i amb constants incidències que reflecteixen el desgast del seu funcionament.

La viabilitat en la substitució de l’electricitat produïda per les centrals nuclears de l’Estat queda evidenciada en quant les últimes incidències produïdes en les darreres setmanes, que han obligat a parar fins a tres centrals al mateix temps, no han representat cap problema per garantir el subministrament d’un sistema elèctric ja de per si molt dimensionat.

El fracàs de la gestió dels residus radioactius denunciat recentment per Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear, tindrà la seva màxima expressió amb el retorn des de França a les instal·lacions de Vandellòs I (actualment Centre Tecnològic Mestral) dels residus d’alta activitat que va produir la central nuclear durant la seva vida activa. Aquests residus havien d’anar a l’ATC (magatzem temporal centralitzat) de Villar de Cañas i ara hauran de romandre un mínim de 60 anys a les instal·lacions de l’antiga central a partir del 2028, que és quan Vandellòs I emprendrà l’última fase del seu desmantellament.

Des d’Ecologistes en Acció es considera més necessari que mai aturar la producció d’energia nuclear per frenar la generació d’uns residus que encara no tenen resolt el tema de la seva ubicació final. Els 3.328 milions d’euros que ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A) té previst destinar a l’AGP (magatzem geològic en profunditat) són del tot insuficients per un emplaçament d’aquestes característiques, que està previst construir després de l’estança temporal dels residus d’alta activitat en els ATI (magatzem temporal individualitzat) de les centrals nuclears durant un mínim de 60 anys. Això és simplement ajornar el problema per a que les generacions futures se’l trobin.

Cal parar la producció nuclear per establir un diàleg entre tots els agents implicats, entre els quals ens incloem Ecologistes en Acció, i trobar la solució menys dolenta possible per a que l’herència radioactiva que ens deixaran aquestes centrals nuclears afecti el mínim possible la societat futura.