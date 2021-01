Antimilitarisme

El Centre Delàs demana a l'Estat espanyol que ratifiqui el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears amb motiu de l'entrada en vigor

Avui entra en vigor el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPNW per les seves sigles en anglès), una vegada passats 90 dies des que es van aconseguir les 50 ratificacions. Des del Centre Delàs, com a membres de la Campanya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), celebrem el que sens dubte és una fita en la lluita per la pau i el desarmament, i donem la benvinguda a aquest nou instrument legal que serveix per a posar més pressió i estigmatitzar als qui confien en aquestes armes de destrucció massiva com a manera de fer política i projectar poder, posant en risc amb això l’existència de vida en aquest planeta.

El TPNW obliga als estats que en formen part a no desenvolupar, assajar, fabricar, adquirir, posseir, transferir, emmagatzemar, allotjar, amenaçar amb el seu ús o utilitzar armament nuclear. Estipula a més, que els estats posseïdors d'aquestes armes han de desactivar-les immediatament, destruir-les el més aviat possible i posar fi als seus programes nuclears. També obliga a pagar reparacions tant a víctimes com a estats afectats pel seu ús, així com a restaurar els ecosistemes danyats.

Amb aquest tractat es posa fi a una anomalia històrica, perquè l'armament nuclear era fins avui l'única arma de destrucció massiva (sent a més la més destructiva) que no comptava amb un tractat de prohibició en vigor. I si bé és cert que cap dels països nuclearment armats ha signat ni ratificat aquest tractat, considerem que el TPNW és un pas endavant en l'erradicació d'aquestes armes, perquè existeixen experiències prèvies positives d'armaments que després de la seva prohibició van veure la seva producció i el seu ús seriosament minvats. En aquest sentit, rebutgem l'argument que utilitzen les potències nuclears que el TPNW obstaculitza o mina els esforços del Tractat de No Proliferació (TNP) de 1968, perquè és evident que el TNP no ha aconseguit ni el desarmament que estipula en el seu article VI, ni restringir la possessió d'armes nuclears als 5 estats originalment autoritzats. Entenem, per contra, que el Tractat de Prohibició contribueix i suma esforços per al ple compliment de l'article VI del Tractat de No Proliferació.

Així mateix, considerem que el TPNW contribuirà a impulsar i revitalitzar un molt necessari debat sobre aquestes armes tant en l'àmbit polític com en els mitjans de comunicació, i pot també motivar a entitats financeres a desinvertir en la indústria de les armes nuclears. En el cas espanyol, aquesta pressió hauria d'afectar a bancs com el BBVA o el Santander, que entre 2017 i 2019 van destinar almenys 6.000 milions de dòlars a finançar empreses que fabriquen o mantenen armament nuclear.

El centre, insta al Govern espanyol a que firmi, i posteriorment ratifiqui, el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, perquè és l'única posició política i moralment acceptable respecte a una mena d'armament capaç de provocar una catàstrofe humanitària i climàtica sense precedents. Li demana al Govern de PSOE i Unides Podemos, per tant, que mostri valentia i lideratge oposant-se a les armes nuclears i es deslligui de les directrius marcades pels EUA i l'OTAN. Amb tot això atendrà, a més, al sentir general de la ciutadania i es col·locarà en el costat correcte de la història.