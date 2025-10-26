Llibertat.cat
LANC reivindica la lluita independentista a Urquinaona

Aquest dilluns 27 d’octubre una delegació de la Columna entrarà al Parlament per llegir el manifest al president del Parlament, en un acte obert on s’anima la ciutadania a concentrar-se a l’exterior de la cambra: “Siguem molts a fora, no els deixem sols.”

26/10/2025 Política

L’Assemblea Nacional Catalana ha rebut aquest migdia a la plaça Urquinaona la marxa que va sortir de Salses, a la Catalunya Nord, l’11 d’octubre, i que després de quinze etapes ha arribat avui a Barcelona. El president de l’ANC, Lluís Llach, ha agraït als integrants de la Columna Catalunya Nord “la càrrega simbòlica” de la iniciativa: “En un moment de dubtes i renúncies, vosaltres sempre hi sou”.

Vuit anys després del referèndum i de la Declaració d’Independència al Parlament, la columna.catalunyanord.cat —una iniciativa de diverses entitats nord-catalanes, entre les quals la territorial de l’Assemblea— ha tingut per objectiu recordar als partits polítics independentistes amb representació parlamentària l’obligació de reprendre el mandat de l’1 d’Octubre. Alhora, ha volgut apel·lar al moviment civil a recuperar l’esperit de lluita. El coordinador de la territorial nord-catalana de l’ANC, Jep Bonet, ha afirmat que “no ens cansarem de demanar que s’acabi la feina de l’octubre del 2017”.

Amb l’acte polític d’aquest diumenge, l’Assemblea ha reivindicat també la resposta popular a la sentència del judici de l’octubre de 2019, quan milers de persones van protagonitzar les marxes fins a Barcelona i la batalla d’Urquinaona.

Els representants de l’assemblea de joves de l’ANC, Pau Pacheco i Bruna Mendo, han subratllat que “és el moment del moviment civil, de la pressió, de la unitat i de la resistència” i han conclòs: “Ara ens toca a nosaltres acabar la feina. Hi som i hi serem sempre i fins al final, perquè sense jovent no hi ha revolució”.

L’històric militant i exeurodiputat nord-català Miquel Mallol, que també ha participat en algunes de les etapes de la marxa, ha llegit el manifest de la Columna Catalunya Nord, en què s’afirma: “Només la República Catalana ens pot garantir llibertat, justícia, progrés i democràcia. Continuem caminant junts, perquè el 27-O no és només un record: és la promesa. I aquesta promesa, la farem realitat.”

Llach ha tancat l’acte fent una crida a mantenir la mobilització i a continuar treballant per la llibertat, la justícia i la independència del país: “El mandat popular del Primer d’Octubre ens vincula a tots i continua ben viu: la República Catalana no és un record, és una tasca pendent.”


