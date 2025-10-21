Llibertat.cat
La Columna 27 d'octubre arriba a Cassà de la Selva en la seva desena etapa

La marxa, que va sortir l’11 d’octubre de Salses, culminarà el dia 27 amb una concentració davant del Parlament coincidint amb el vuitè aniversari de la DUI

21/10/2025 Política

La Columna 27 d’octubre ha arribat avui a Cassà de la Selva després d’haver sortit aquest matí de Girona, on ahir va ser rebuda a la plaça de l’U d’Octubre del 2017. La marxa, impulsada per la territorial nord-catalana de l’ANC, el Consell de la República i la Casa Macià, avança aquests dies per terres gironines en el seu camí cap al Parlament, on culminarà el dia 27 d’octubre amb una concentració coincidint amb el vuitè aniversari de la Declaració d’Independència.

Després de recórrer diverses etapes pel Rosselló, la columna va entrar a l’Alt Empordà amb la cinquena de les setze etapes del recorregut, entre Banyuls de la Marenda i Espolla, on es va fer la xerrada “Catalunya a un costat i altre de l’Albera: realitat i complicitats”. Posteriorment, ha passat per Castelló d’Empúries, Empúries, Parlavà i Girona, i avui ha seguit fins a Cassà de la Selva. Demà continuarà fins a Maçanet de la Selva i dimecres deixarà Vegueria de les comarques gironines per endinsar-se al Vallès Oriental, anant cap a Barcelona.

Les entitats organitzadores defineixen la Columna 27 d’Octubre com “una expressió de la voluntat de persistència, d’esperança i de desafiament democràtic que fa visible el paper actiu de la Catalunya del Nord en la lluita per la plena sobirania”.

La marxa farà parada el 25 d’octubre a Premià de Mar (Maresme), on l’ANC local prepara una rebuda especial. El manifest de la columna apel·la a “acabar la feina començada” i a culminar el camí cap a la República Catalana, fent efectiva la independència declarada el 27 d’octubre de 2017.

Precisament, els consells locals de la Vegueria de les comarques gironines organitzen busos que sortiran, el pròxim dia 27, des de Fontajau, a les 8?h del matí rumb al Parlament, per trobar-se amb els manxaires i fer pinya. Les inscripcions, que estan obertes fins aquest dijous a la nit, es poden fer accedint al web.

