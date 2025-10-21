La Columna 27 d'octubre arriba a Cassà de la Selva en la seva desena etapa

La Columna 27 d’octubre ha arribat avui a Cassà de la Selva després d’haver sortit aquest matí de Girona, on ahir va ser rebuda a la plaça de l’U d’Octubre del 2017. La marxa, impulsada per la territorial nord-catalana de l’ANC, el Consell de la República i la Casa Macià, avança aquests dies per terres gironines en el seu camí cap al Parlament, on culminarà el dia 27 d’octubre amb una concentració coincidint amb el vuitè aniversari de la Declaració d’Independència.
Després de recórrer diverses etapes pel Rosselló, la columna va entrar a l’Alt Empordà amb la cinquena de les setze etapes del recorregut, entre Banyuls de la Marenda i Espolla, on es va fer la xerrada “Catalunya a un costat i altre de l’Albera: realitat i complicitats”. Posteriorment, ha passat per Castelló d’Empúries, Empúries, Parlavà i Girona, i avui ha seguit fins a Cassà de la Selva. Demà continuarà fins a Maçanet de la Selva i dimecres deixarà Vegueria de les comarques gironines per endinsar-se al Vallès Oriental, anant cap a Barcelona.
Les entitats organitzadores defineixen la Columna 27 d’Octubre com “una expressió de la voluntat de persistència, d’esperança i de desafiament democràtic que fa visible el paper actiu de la Catalunya del Nord en la lluita per la plena sobirania”.
La marxa farà parada el 25 d’octubre a Premià de Mar (Maresme), on l’ANC local prepara una rebuda especial. El manifest de la columna apel·la a “acabar la feina començada” i a culminar el camí cap a la República Catalana, fent efectiva la independència declarada el 27 d’octubre de 2017.
Precisament, els consells locals de la Vegueria de les comarques gironines organitzen busos que sortiran, el pròxim dia 27, des de Fontajau, a les 8?h del matí rumb al Parlament, per trobar-se amb els manxaires i fer pinya. Les inscripcions, que estan obertes fins aquest dijous a la nit, es poden fer accedint al web.
🔴 Avui la #Columna27 arriba a Cassà de la Selva.— Consell de la República Catalana (@ConsellRep) October 21, 2025
🚶Demà, onzena etapa de Cassà a Maçanet de la Selva!https://t.co/h2jU6v2qbW
📲 Subscriu-te al canal de Telegram per estar al dia de totes les novetats!
pic.twitter.com/fBYNJloJmk
💥 Etapa 9 de la #columna27 de Parlavà fins a Girona.— ANC Alt Empordà (@ANC_AltEmporda) October 20, 2025
Una jornada plena d’emoció i compromís que ha culminat amb una rebuda molt especial a la plaça 1 d’Octubre. pic.twitter.com/EyVBtkKtXp
💥La #Columna27 ha travessat l’Alt Empordà, deixant-nos dies plens d’emoció, germanor i compromís amb la República Catalana.— ANC Alt Empordà (@ANC_AltEmporda) October 19, 2025
Junts fem camí per mantenir viva la flama del 27 d’octubre i avançar, pas a pas, cap a la República Catalana!@Catalunya_Nord @AssocCasa @ConsellNord pic.twitter.com/8uc3EvUAYC
La Columna 27 d'octubre, va sortir de la Porta Catalana a CatNord i en 15 etapes arribarà al Parlament de Catalunya el dilluns dia 27. Avui, caminen cap a Cassà de la Selva.— CLdR_SantFeliuPallerols (@CLxR_StFeliudeP) October 21, 2025
Força i endavant 🙋🏻💪 Volem que s'apliqui la Independència ‼️*‼️ pic.twitter.com/qlBp3pKkVH
📣 Us convoquem a l’última etapa de la marxa cap al Parlament, organitzada per entitats de la Catalunya Nord— ANC Joves (@assemblajoves) October 20, 2025
Diumenge 26 d’octubre a les 11:30h, sortida al Fòrum (Diagonal) i arribada a Plaça Urquinaona amb acte polítichttps://t.co/Nyvb0kij7n pic.twitter.com/4AvuYclH0d