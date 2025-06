Nuclears

El Congrés espanyol obre la porta a allargar la vida de les centrals nuclears

El Moviment Ibèric Antinuclear (MIA) i les organitzacions ecologistes exigeixen que es mantingui el compromís de tancament progressiu de les centrals, com a pas imprescindible cap a una transició energètica justa, segura i democràtica.

El Moviment Ibèric Antinuclear (MIA) alerta que la proposició de llei impulsada pel Partit Popular i admesa a tràmit al Congrés espanyol deixa la política energètica a les mans de les grans elèctriques privades. L’objectiu és prorrogar el funcionament de les centrals nuclears més enllà del calendari pactat de tancament, traslladant-ne els costos i els riscos a la ciutadania.

Amb 171 vots a favor del PP i Vox, i set abstencions de Junts, el Congrés ha donat llum verda a la tramitació d’aquesta proposta que suposa una autèntica carta blanca per a les empreses propietàries de centrals nuclears.

“Lamentem que determinats partits polítics, alineats amb els interessos de les grans elèctriques, qüestionin el calendari de tancament pactat. Instem el govern espanyol a mantenir el seu compromís amb el final de l’era nuclear i amb la transició energètica”, ha declarat Cristina Rois, portaveu del MIA. “Cal avançar cap a un sistema elèctric renovable, adaptat a combatre el canvi climàtic i independent del model caduc basat en combustibles fòssils i energia nuclear. La nuclear ens fa dependents d’un urani enriquit que no tenim i, a més, emet CO₂. Les renovables són l’única garantia de futur segur, net i pròsper.”

La proposta de llei limita la capacitat dels governs per definir la política energètica, donant el control del calendari de tancament als operadors i al Consell de Seguretat Nuclear. A més, planteja modificar el 7è Pla General de Residus Radioactius i el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, per assumir una major generació de residus durant un període indefinit de deu anys, sense aclarir com es finançarà tot plegat.

Aquesta ofensiva legislativa s’afegeix a les pressions d’Endesa i Iberdrola, les dues principals empreses propietàries de centrals nuclears, que recentment van promoure una proposta per allargar la vida de la central d’Almaraz, que el govern ha deixat en suspens.

“El circ polític al Congrés no pot amagar la realitat: allargar la vida de les velles centrals nuclears requereix inversions descomunals i no garanteix la seguretat. Aquestes plantes, per la seva rigidesa operativa, debiliten el sistema elèctric i són incompatibles amb un model basat en renovables i emmagatzematge”, ha subratllat Francisco del Pozo, responsable de la campanya contra l’energia nuclear de Greenpeace. “Els costos del manteniment i dels residus han de recaure sobre les empreses propietàries, no sobre la ciutadania. Cal mantenir el calendari actual de tancament.”

Javier Andaluz, responsable de Clima i Energia d’Ecologistes en Acció, ha estat taxatiu: “Aquesta llei reflecteix el servilisme d’alguns polítics davant les grans elèctriques. Rebaixa les garanties de seguretat i vol destinar una milionada a salvar un sector nuclear ruïnós. Ens preocupa especialment la voluntat de les elèctriques de saltar-se el CSN i la normativa demanant pròrrogues de només tres anys.”

El MIA i les organitzacions ecologistes exigeixen que es mantingui el compromís de tancament progressiu de les centrals, com a pas imprescindible cap a una transició energètica justa, segura i democràtica.