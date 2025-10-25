LANC rebrà la Columna de la Catalunya Nord i reivindicarà la resistència dUrquinaona

Aquest diumenge 26 d’octubre, la plaça Urquinaona tornarà a ser escenari de memòria i lluita. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat un acte polític a les 13 h per rebre la Columna 27 d’Octubre, que des del dia 11 recorre el país de nord a sud per reconnectar el moviment independentista amb l’esperit de resistència i de ruptura que va marcar el referèndum de l’1 d’Octubre i les mobilitzacions posteriors.
La marxa, organitzada per l’Associació Catalunya Nord, aixopluga diverses militàncies i col·lectius independentistes, entre ells la territorial nord-catalana de l’ANC. Va sortir de la Porta Catalana de Salses i arriba a Barcelona després de quinze etapes en què centenars de caminaires s’hi han anat sumant, amb el suport d’assemblees territorials, entitats i ciutadania compromesa.
La Columna 27 d’Octubre no és només un gest simbòlic: és una crida a reprendre el mandat de l’1 d’Octubre i a recuperar la iniciativa política i popular per trencar amb l’Estat espanyol. Des de l’organització, es recorda que “sense desobediència no hi haurà independència” i que cal tornar a situar la lluita col·lectiva al centre del moviment.
L’última etapa sortirà diumenge al matí des del Maresme i arribarà al centre de Barcelona al migdia. L’Assemblea convida tothom a acompanyar els caminaires en el darrer tram, que començarà a les 11 h al passeig Taulat amb el carrer Josep Pla, prop del Parc del Fòrum, per culminar a Urquinaona, símbol de la dignitat catalana.
En aquest punt emblemàtic, l’ANC vol reivindicar la “resistència d’Urquinaona”, la resposta popular als dies 18 i 19 d’octubre de 2019, quan milers de joves van plantar cara a la repressió després de la sentència del judici del procés. Aquells dies, Urquinaona va esdevenir una plaça d’orgull i desafiament, observada arreu del món com un senyal que el poble català no s’agenolla. “El compromís, la constància, l’inconformisme i la resiliència que van representar aquells dies ens marquen el camí a seguir”, destaca l’Assemblea.
L’acte comptarà amb les intervencions de Lluís Llach, president de l’ANC; de Miquel Mallol, històric militant i exeurodiputat nord-català; de Jep Bonet, coordinador de la territorial de la Catalunya Nord; i de representants de l’Assemblea de Joves.
Amb aquesta trobada, l’Assemblea vol tancar el cercle de la Columna 27 d’Octubre amb un missatge clar: ni l’oblit ni la resignació són camí. Només la resistència, la unitat i la determinació podran fer efectiva la independència.