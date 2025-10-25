Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

LANC rebrà la Columna de la Catalunya Nord i reivindicarà la resistència dUrquinaona

Per la república catalana
LANC rebrà la Columna de la Catalunya Nord i reivindicarà la resistència dUrquinaona

L’acte comptarà amb les intervencions de Lluís Llach, president de l’ANC; de Miquel Mallol, històric militant i exeurodiputat nord-català; de Jep Bonet, coordinador de la territorial de la Catalunya Nord; i de representants de l’Assemblea de Joves.

25/10/2025 Política

Aquest diumenge 26 d’octubre, la plaça Urquinaona tornarà a ser escenari de memòria i lluita. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat un acte polític a les 13 h per rebre la Columna 27 d’Octubre, que des del dia 11 recorre el país de nord a sud per reconnectar el moviment independentista amb l’esperit de resistència i de ruptura que va marcar el referèndum de l’1 d’Octubre i les mobilitzacions posteriors.

La marxa, organitzada per l’Associació Catalunya Nord, aixopluga diverses militàncies i col·lectius independentistes, entre ells la territorial nord-catalana de l’ANC. Va sortir de la Porta Catalana de Salses i arriba a Barcelona després de quinze etapes en què centenars de caminaires s’hi han anat sumant, amb el suport d’assemblees territorials, entitats i ciutadania compromesa.

La Columna 27 d’Octubre no és només un gest simbòlic: és una crida a reprendre el mandat de l’1 d’Octubre i a recuperar la iniciativa política i popular per trencar amb l’Estat espanyol. Des de l’organització, es recorda que “sense desobediència no hi haurà independència” i que cal tornar a situar la lluita col·lectiva al centre del moviment.

L’última etapa sortirà diumenge al matí des del Maresme i arribarà al centre de Barcelona al migdia. L’Assemblea convida tothom a acompanyar els caminaires en el darrer tram, que començarà a les 11 h al passeig Taulat amb el carrer Josep Pla, prop del Parc del Fòrum, per culminar a Urquinaona, símbol de la dignitat catalana.

En aquest punt emblemàtic, l’ANC vol reivindicar la “resistència d’Urquinaona”, la resposta popular als dies 18 i 19 d’octubre de 2019, quan milers de joves van plantar cara a la repressió després de la sentència del judici del procés. Aquells dies, Urquinaona va esdevenir una plaça d’orgull i desafiament, observada arreu del món com un senyal que el poble català no s’agenolla. “El compromís, la constància, l’inconformisme i la resiliència que van representar aquells dies ens marquen el camí a seguir”, destaca l’Assemblea.

L’acte comptarà amb les intervencions de Lluís Llach, president de l’ANC; de Miquel Mallol, històric militant i exeurodiputat nord-català; de Jep Bonet, coordinador de la territorial de la Catalunya Nord; i de representants de l’Assemblea de Joves.

Amb aquesta trobada, l’Assemblea vol tancar el cercle de la Columna 27 d’Octubre amb un missatge clar: ni l’oblit ni la resignació són camí. Només la resistència, la unitat i la determinació podran fer efectiva la independència.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. 80 anys de l'apel·lació dels catalans a les Nacions Unides
  2. El País Valencià es retroba al Puig per dir Som i decidim
  3. Mataró acollirà els XXIII Premis Nacionals Joan Coromines
  4. LANC dona suport a la pagesia del Maresme i denuncia lespeculació urbanística al Pla de Balasc de Santa Susanna
  5. La Columna 27 d'octubre arriba a Cassà de la Selva en la seva desena etapa
  6. La Columna 27 continua el seu camí cap al Parlament
  7. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  8. XLVII Trobada al Coll de Manrella: memòria, llibertat i germanor
  9. LANC, la CUP i Guanyem Girona reten homenatge al president Lluís Companys en el 85è aniversari del seu afusellament
  10. Pensar i fer (1). On som?
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid