Pels carrers de València i Alacant un sol crit: Mazón dimissió!!

Més de 50.000 persones, segons la delegació del Govern espanyol al País Valencià, han tornat a omplir aquest dissabte els carrers del centre de València, un any després de la DANA del 29 d’octubre del 2024, que va deixar 229 víctimes mortals arreu del territori. Sota el lema “El poble veu crescut”, les entitats convocants han reclamat “veritat, justícia i reparació” i han exigit la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seva gestió de la catàstrofe.
La manifestació, la dotzena des de la tragèdia, ha estat convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, i ha comptat amb la participació de les associacions de víctimes de la gota freda i els comitès locals d’emergència. La marxa, que ha sortit de la plaça de Sant Agustí i ha culminat a la plaça de la Mare de Déu, s’ha convertit en un homenatge popular a les víctimes i als damnificats.
“Els qui més pateixen continuen sent els més vulnerables”
El lema de la mobilització, inspirat en la novel·la El riu veu crescut de Maria Beneyto, guardonada amb el Premi València de Literatura de 1959, ha volgut connectar amb la memòria col·lectiva de les riuades del 1949 i del 1957. “Com aleshores, els qui més pateixen continuen sent els més vulnerables”, han denunciat els organitzadors, que també han retut homenatge “als milers de voluntaris, bombers i veïns que van actuar amb solidaritat davant la inacció institucional”.
Segons ha denunciat Toni Valero, membre del comitè local d’emergència i reconstrucció del Parc Alcosa i d’Acord Social Valencià, “probablement podria tornar a passar, perquè no hi ha plans d’emergència ni una reconstrucció sostenible. La Generalitat aposta pel formigó en zones agrícoles i inundables, en lloc de restaurar el territori amb criteris ambientals”.
La ciutat d'Alacant s'ha sumat a la mobilització en la seva 3a Marxa amb crítiques a la “opacitat i improvisació” del Consell
El manifest, llegit davant la Casa de les Bruixes —seu de la Presidència a Alacant— pel bomber Joan Carles Romero, ha denunciat “la opacitat, la improvisació i la manca de sensibilitat social” amb què, segons els convocants, ha actuat la Generalitat Valenciana. També han criticat que l’executiu de Mazón “ha prioritzat la propaganda institucional per damunt de la responsabilitat política” i han recordat que, dotze mesos després, no s’ha produït cap depuració de responsabilitats.
Entre les consignes més corejades, han destacat “Mazón dimissió!” i “El president a Fontcalent!”, en referència a la presó alacantina. Alguns col·lectius han denunciat que diverses empreses adjudicatàries de les obres de reconstrucció estan vinculades al cas Gürtel.
Emotiu homenatge al Teatre Olympia de València
Aquest migdia, , centenars d’afectats i familiars s’han reunit al Teatre Olympia de València per recordar les persones que van perdre la vida durant la DANA. En un acte ple d’emoció, la presidenta de l’Associació Víctimes Mortals Dana 29 d’Octubre, Rosa Álvarez, ha reclamat “no només la dimissió de Mazón, sinó que respongui davant la justícia”.
L’acte, que ha comptat amb la participació d’artistes com Pau Alabajos, Miquel Gil, Eva Romero, Vicent Colonques i la Muixeranga d’Algemesí, ha volgut reconèixer també “les persones i col·lectius que sí que van saber estar al costat dels afectats”.
“Confiem que el poble valencià ens continuarà acompanyant en la nostra lluita”, han expressat les entitats convocants, que han tornat a fer una crida a mantenir viva la memòria de les víctimes i a transformar el dolor en acció col·lectiva.
?? Hui el poble al carrer contra Mazón i amb les víctimes! Després de la DANA i de la seua gestió criminal, el poble valencià ha dit PR0U!?Desenes de milers de persones a València i Alacant. Només el poble organitzat salva el poble. #MazónDimissió pic.twitter.com/y8v7E1I9JJ— Decidim (@Decidim_) October 25, 2025
Visca València. Visca el poble valencià. pic.twitter.com/bcBNb9CD38— Zahia (@ZahiaGC) October 25, 2025
Mentre està tenint lloc una de les manifestacions més importants i multitudinàries a València, @apunt_media retransmetent "corregudes mítiques", de fa a saber quants anys.— Jordi Juanes //?\\? (@Jordialfb) October 25, 2025
Molt normal tot. 25/10/2025#MazónDimissió pic.twitter.com/wPyOAAH3sc