Presentació a Girona del llibre "Pierre Vilar i Catalunya. Lofici dhistoriador com a compromís"

El títol s’inscriu a la col·lecció “Memòries” del Memorial Democràtic. Recull vint-i-una cartes inèdites (1927–1931) escrites durant les primeres estades de Vilar a Catalunya, entre 1927 i 1931.
Hi intervindran els coautors, així com l’historiador Joaquim Nadal i el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló.
Un diàleg sobre història, país i compromís cívic
El volum analitza el vincle profund de l’historiador amb Catalunya, i posa en relleu la seva mirada sobre la realitat social catalana. També aprofundeix en la seva influència en la historiografia i el pensament democràtic del segle XX.
Col·lecció “Memòries”
Aquesta col·lecció del Memorial Democràtic recull el testimoni de persones, reconegudes o anònimes, que han deixat el seu valuós testimoni, oral o escrit, d’una vivència rellevant en algun període o fet històric en concret. L’objectiu és que els lectors puguin comprendre i, alhora, aprofundir millor la situació que hagueren de viure en el seu context històric.