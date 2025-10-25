Mobilització a Camprodon contra el telefèric de Vallter amb suport de Kylian Jornet

Unes 500 persones procedents del nord i del sud dels Països Catalans es van aplegar aquest dissabte a Camprodon per protestar contra el projecte de telefèric que hauria d’unir Setcases amb l’estació d’esquí de Vallter, impulsat sota el pretext d’un model turístic “quatre estacions”. El projecte, amb una capacitat estimada per transportar fins a 16.000 persones al dia, ha generat una forta oposició per part de grups ecologistes, entitats locals i càrrecs electes, que alerten del risc de massificació i degradació ambiental en una de les valls més emblemàtiques del Pirineu oriental.
La concentració ha tingut lloc sota el pont medieval de Camprodon, on els manifestants han escoltat nombrosos discursos abans d’un dinar popular. Entre les entitats participants hi havia el Centre de Sostenibilitat Territorial, el Casal del Conflent, l’Associació Charles Flahault, la LPO, el GPRENC, la coalició Viure i la plataforma Defensem Ulldeter, principal convocant de la mobilització. També hi van assistir els alcaldes de Casteil i Mantet, Olivier Chauveau i Jean-Luc Blaise, aquest darrer president de la Federació de Reserves Naturals Catalanes, que van expressar la seva oposició al projecte i el seu suport a la mobilització.
Durant l’acte s'ha reproduir un missatge de suport del corredor de muntanya Kylian Jornet, que ha instat a “preservar la muntanya com a espai de vida i no com a producte de consum”. “La muntanya és casa nostra, no un parc d’atraccions”, va afirmar el reconegut esportista, que va recordar que el respecte pels equilibris naturals és “l’únic camí possible” davant la crisi climàtica.
Segons Antoine Glory, portaveu del GPRENC, “una tercera part dels participants provenien del Vallespir, del Conflent i de la plana del Rosselló”, fet que demostra la unitat entre el nord i el sud del país en la defensa dels espais naturals. Els alcaldes nord-catalans, juntament amb Hermeline Malherbe, presidenta de Canigó Grand Site, i Michel Garcia, president del Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, han adreçat una carta al prefecte dels Pirineus Orientals per expressar-hi formalment la seva oposició, advertint que el projecte preveu portar fins a 120.000 visitants anuals a zones d’alta muntanya properes al Pic del Gegant (2.880 m), tradicionalment reservades a excursionistes i naturalistes.
Manifest de la Plataforma Defensem Ulldeter: “Volem un model de muntanya amb consens i respecte pel territori”
Aquest estiu, la Plataforma va fer públic un manifest on denunciava que el Pla Especial Urbanístic (PEU) que acompanya el projecte “posa el paisatge al servei d’un negoci, disfressat de sostenibilitat i renaturalització”. Les entitats signants critiquen que la informació facilitada a la població ha estat escassa i poc transparent, cosa que ha generat “tota mena d’especulacions” i la sensació que “tot ja està decidit”.
El document recorda que Vallter SA és una empresa pública finançada amb diner públic des de fa dècades, i que, malgrat això, el projecte que es presenta no respon a la sensibilitat del territori. La plataforma alerta que les actuacions previstes “alteren les dinàmiques d’accés a la muntanya i poden degradar zones fràgils i protegides”, especialment al Circ de Morens, Ulldeter i la Vall de Carlat.
Segons Defensem Ulldeter, “un projecte turístic de tot l’any és possible sense necessitat de construir un telecabina”, i recorda que l’atractiu del territori ja rau “en el seu valor natural, la seva quietud i la seva singularitat”. El manifest critica que en els darrers anys l’empresa no hagi apostat per activitats de muntanya, educació ambiental o col·laboracions amb el teixit local, sinó per “una aposta en restauració i activitats alienes al medi natural, com circuits infantils de motos elèctriques”.
La plataforma considera que la proposta actual representa “una fugida endavant” per intentar compensar la crisi econòmica de l’empresa i adverteix que el telecabina comportaria un peatge d’accés a la muntanya, ja que Ferrocarrils de la Generalitat preveu pujar 2.000 persones per hora, fins a 16.000 diàries, amb conseqüències ambientals “insostenibles”.
Per tot plegat, Defensem Ulldeter reclama:
-
Aturar la tramitació del Pla Especial Urbanístic i qualsevol altre tràmit vinculat al projecte.
-
Que l’Ajuntament de Setcases, amb el suport d’altres administracions, obri un procés participatiu real per informar el conjunt de la població i recollir aportacions.
-
Que es defineixi un model pioner d’estació de muntanya basat en el consens del territori, la sostenibilitat real i el respecte pels valors naturals i culturals de la vall.
El manifest conclou reivindicant “el dret dels habitants de la Vall de Camprodon a decidir el futur del seu territori” i defensant que la declaració de Parc Natural i les figures de protecció existents són fruit de lluites populars que cal mantenir vives.