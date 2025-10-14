Llancen la campanya Allargar les nuclears? No, gràcies davant les pressions per prolongar la vida de les centrals

Greenpeace i Ecologistes en Acció de Catalunya han presentat aquest matí la campanya conjunta “Allargar les nuclears? No, gràcies”, amb la qual denuncien la pressió de la indústria per prolongar la vida dels reactors més enllà dels 40 anys previstos i exigeixen que es compleixi el calendari de tancament nuclear a través d’un manifest conjunt.
L’acte ha tingut lloc a la platja de l’Almadrava, amb vistes a les dues centrals nuclears de Vandellòs, en el marc de la commemoració de l’accident que hi va tenir lloc fa 36 anys i que va evidenciar els riscos inherents a l’energia nuclear. Totes dues entitats han advertit que prolongar el cicle nuclear significa incrementar els riscos ambientals i socials, generar més residus radioactius que hauran de gestionar les generacions futures i perpetuar un model energètic brut, car i perillós.
“La indústria nuclear està pressionant per allargar la vida d’unes centrals envellides, posant en risc les poblacions que viuen al voltant i el conjunt de la societat. És hora de complir el calendari de tancament i posar la seguretat i la vida de les persones davant dels interessos econòmics d’un sector que ja ha tingut massa privilegis”, ha declarat Carolina Pérez, portaveu de Greenpeace. A més a més, les entitats exigeixen una veritable reconversió laboral amb alternatives dignes i segures per a les treballadores. Durant dècades, s’ha sostingut el discurs que les nuclears eren l’única sortida econòmica i energètica possible i desitjable per a la població de l’entorn de les centrals, la qual cosa ha ocasionat un estat d’opinió polaritzat que es resisteix al necessari final de cicle nuclear. Les entitats recorden que en realitat el tancament nuclear suposa una gran oportunitat econòmica per a la regió.
Per part seva, Eloi Nolla, portaveu d’Ecologistes en Acció de Catalunya, ha recordat que “fa 36 anys l’accident de Vandellòs ens va ensenyar que l’energia nuclear mai serà completament segura. Avui seguim sense plans d’emergència adequats, sense simulacres creiblesi amb una indústria que vol perpetuar un model obsolet i perillós. No podem repetir errors”.
Al mateix acte s’ha anunciat el llançament d’una campanya d’adhesions adreçada a organitzacions socials, ambientals, sindicals i veïnals de tot el territori, amb l’objectiu de sumar suports i fer front comú davant els intents de la indústria de perllongar el cicle nuclear.