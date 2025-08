Nuclears

Denuncien que els reactors nuclears d’Ascó provoquen l’augment de la temperatura de l’Ebre des de fa gairebé tres dècades

Aquesta afirmació es basa en el informe “L’efecte de les centrals nuclears d’Ascó sobre la temperatura de l’Ebre” elaborat per Ecologistes en Acció conjuntament amb la Plataforma en defensa de l’Ebre, on s’han estudiat les dades de temperatura de l’estació de Flix, pertanyent al Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas -SAICA- (la titularitat de la qual és de l’Agència Catalana de l’Aigua des de l’abril de l’any 2005), i de les dades obtingudes de l’estació d’Ascó, aigües avall dels reactors, enregistrades des de juny de 1997.

Aquest augment de la temperatura és especialment greu durant els mesos d’estiu, en què s’han estat superant reiteradament els 25ºC, límit establert, segons el Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre, per a la salut de l’ecosistema del riu.

Aquest informe se suma a l’informe del passat mes de maig “Contaminació tèrmica al riu Ebre procedent del sistema de refrigeració de les centrals nuclears d’Ascó“, elaborat per Ecologistes en Acció, on es denunciava del incompliment de la la Directiva Europea 2006/44/CE on s’especifica que qualsevol augment tèrmic causat per activitats humanes no pot superar els 3 °C respecte de la temperatura natural del riu.

Actualment, i segons ha confirmat ENDESA, la torre de refrigeració (una estructura complexa de 160 m d’alçada, destinada a reduir la temperatura de l’aigua que es retorna al riu), està “en fase de reparació” després d’haver-se esmicolat interiorment, i “tornarà imminentment a funcionar”. Aquesta situació no és nova, ja que fa uns 10 anys ja es va haver de dur a terme una actuació similar de reparació.

Però les dades demostren que, amb independència del funcionament de la torre de refrigeració, les centrals nuclears d’Ascó incrementen significativament i reiterada la temperatura del riu, i que els potencials mecanismes de control d’aquesta temperatura, o be són inexistents o es mostren clarament ineficients.

Des de 2005, el llindar de 25 ºC a l’estació de Flix per a les temperatures mínimes i màximes del riu, s’ha superat, de forma natural, durant els mesos d’estiu, 36 i 89 dies respectivament.

En comparació, aigües avall d’Ascó, des de 1997, el nombre de dies en què (durant els mesos d’estiu) s’han superat els 25ºC, tant per a la temperatura mínima del riu com per a la màxima, han estat 936 i 1772 respectivament. És a dir, en 26 dels 28 estius que van des del 1997 fins al 2025, s’han superat els 25ºC en el 70% dels dies.

Impacte

Les superacions del límit normatiu no són fets puntuals, sinó recurrents i continuats, per la qual cosa i suposen un risc per a la biodiversitat i la salut ecològica del tram baix del riu.

Alteracions en els cicles biològics de les espècies de l’ecosistema.

Augment del creixement de macròfits (plantes aquàtiques), que poden arribar a dificultar el flux natural del riu, alterar la circulació de sediments, servir d’habitat per a determinats insectes com la mosca negra, i crear condicions de baixos nivells d’oxigen en determinades zones.

Proliferació de la mosca negra, que troba en l’aigua càlida i neta un ambient òptim per al seu desenvolupament i reproducció. L’increment de la seva població ha coincidit amb els períodes de màxima temperatura del riu.

Efectes acumulatius riu avall. Les alteracions tèrmiques poden estendre’s durant centenars de quilòmetres, el que en el cas de l’Ebre, significa que tenen un impacte fins a la seva desembocadura.

Actuacions

Es desconeix si la CHE ha mantingut informada la Generalitat de Catalunya sobre aquesta contaminació tèrmica continuada, que afecta els hàbitats i les espècies fluvials, i si aquesta, cas d’haver estat informada, ha pres alguna mesura per protegir-los.

Tampoc no es té constància si la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), en tant que responsable de la gestió de l’aigua de tot el riu Ebre i que fa el seguiment dels valors paramètrics a través de la seva xarxa d’estacions de mesura, ha pres alguna mesura al llarg dels anys davant l’incompliment reiterat dels 3 graus de variació aigües a baix d’Ascó i de la superació també reiterada dels 25graus que marca el Pla de conca.

Tenint en compte això, denuncien la inacció de les administracions i la CHE com a òrgan responsable i que en aquest moment d’onada de calor, aquí no s’hagi pres, aparentment, cap mesura per controlar l’augment de la temperatura del riu, tal com s’ha fet en altres països, com ara França, on s’han arribat a aturar algunes centrals a fi de complir amb la normativa europea i protegir l’ecosistema.

Demanen una revisió estricta del funcionament i manteniment de les infraestructures de refrigeració de la central d’Ascó, una supervisió transparent de les dades ambientals i la implicació de les administracions competents per garantir el compliment de les normatives mediambientals.

Finalment remarquen que "L’aigua del riu Ebre és un recurs vital que cal preservar, i cap activitat industrial hauria de posar-ne en risc la seva qualitat ni la biodiversitat que acull".

REITEREM, un cop més, que les infraestructures nuclears demostren no poder suportar el pas del temps. Una torre de tir natural per garantir la refrigeració de l’activitat nuclear, construïda el 1995, s’ha derruït totalment l’any 2022, no arribant, ni tan sols als 30 anys, quan oficialment es considera que ho pot fer més de 40.

EXIGIM que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre activi els protocols necessaris per instar a les Centrals Nuclears d’Ascó a aturar la seva activitat durant els mesos estivals en que no pot complir ni el manteniment de Temperatures per sota 25 graus ni els 3 graus de increment, mentre no es decreta el seu tancament definitiu previstos per 2030 i 2032, fins garantir la seguretat i qualitat ambiental de les aigües, hàbitats i espècies del riu Ebre en compliment de la normativa ambiental vigent.