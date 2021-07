Rebuig absolut a l’ús de centrals nuclears per produir electricitat

Per entendre les grans mentides sobre l’energia cal conèixer quin és el seu procés complet per produir energia elèctrica a través dels reactors nuclears, elements indispensables per obtenir l’any 2019 només el 4 % de l’energia primària total a escala mundial (les renovables són al 5 %). Per tant suposa només el 10 % de l’electricitat mundial, tant amb les renovables, com amb aquest procés radioactiu.

Així doncs, el cicle del combustible nuclear consta de vàries etapes:

La mineria d’urani

S’extreu òxid d’urani de les mines, majoritàriament, a cel obert.

La mineria d’urani compta amb tots els impactes propis d’una mineria extractiva, com els abocaments de milions de tones de roca i sediments per obtenir el producte desitjat, l’ús intensiu d’aigua cada dia (milions de litres al dia), o la contaminació per l’ús de dissolvents com diversos tipus d’àcids per separar la part del mineral de la que sobra, on les emissions de CO₂. Però a més a més, la mineria d’urani genera una gran quantitat de residus radioactius, repartits pel territori de formes molt diverses.

Durant alguns anys del segle passat aquest material provenia de jaciments d’Espanya, però totes les mines es troben tancades per falta de mineral suficient per a una explotació rendible. El combustible que s’utilitza a les centrals nuclears procedeix del Canadà, Austràlia, Sud-àfrica, Níger i una bona part de poblacions de l’antiga URSS.

Ara ens enfrontem a l’amenaça d’obertura d’una nova mina a Retortillo (Salamanca), tot i que en queda poca quantitat d’urani, per part d’una empresa completament especulativa, Berkley Mineria. Afortunadament la situació de la mineria d’urani a Espanya ha fet un gir inesperat en introduir els grups polítics del PSOE i Unidas Podemos on amb una correcció a la Llei del Canvi Climàtic i Transició Energètica en el sentit de prohibir la mineria d’urani al nostre país. A més, es va incloure un paràgraf on s’assenyalava que es procedirà a arxivar les sol·licituds d’obertura d’instal·lacions radioactives, on fa la impressió que està redactat per bolcar el projecte Berkley Mineria a la província de Salamanca. A continuació veurem el recorregut que té aquesta llei pendent d’aprovació per les Corts Generals. Per la resta, Berkley segueix mostrant a la premsa les seves intencions de continuar amb el projecte de Retortillo (Salamanca), tot i que la població local manté una disconformitat amb què obrin una instal·lació radioactiva a prop de les seves cases.

«Salamanca ramadera, no vol ser minera».

Procés d’enriquiment d’urani

L’urani que pot trencar-se (fusionar-se) i produir energia és una varietat denominador urani 235 (U-235), però l’urani natural és molt escàs, un 0.7 % tant sòls. Majoritàriament hi ha urani 238 (U-238). S’ha d’augmentar la proporció de U-235 fins a quasi un 5 %. El procés es denomina com enriquiment i és indispensable perquè l’urani no podria ser utilitzat sense enriquiment. I per això s’ha de convertir a hexaflorur d’urani, i finalment, en diòxid d’urani.

En aquests processos és imprescindible de nou el consum de combustibles fòssils, l’ús de productes químics i la generació de residus radioactius.

El producte residual d’aquest procés és l’urani empobrit. És utilitzat per la fabricació d’armes per la seva alta densitat, on augmenta el seu potencial destructiu. Moltes d’aquestes armes van ser utilitzades als conflictes bèl·lics d’Afganistan, Iraq, Kuwait o Iugoslàvia, provocant danys per la salut a milers de soldats i personal civil a causa de la dispersió pel territori de pols radioactiva. S’han constatat seqüeles a mig i a llarg termini.

Només uns pocs països disposen de la tecnologia per l’enriquiment d’urani: aquells capaços de fabricar armes nuclears.

No és una tecnologia a l’abast de qualsevol estat ni se’ls hi permet a tots (fixeu-vos en el cas d’Iran).

Espanya té contractes amb Rússia, EUA, França i el Regne Unit pels serveis d’enriquiment i transformacions necessàries. Per tant, tot i que el mineral d’urani procedeix de mines al territori peninsular, encara es depèn de la intervenció estrangera. Així doncs l’electricitat nuclear no pot considerar-se una energia autòctona. És, tant la tecnologia com el combustible, una energia importada.

Plantes químiques de fabricació d’elements combustibles

Els bidons amb el diòxid d’urani en pols arriben a l’empresa ENUSA, a Espanya, per fabricar els elements que s’introdueixen en el reactor nuclear.

El diòxid d’urani enriquit es premsa i és sotmès a un procés desinterització en un forn amb atmosfera d’hidrogen per a la seva conversió en pastilles ceràmiques. Aquestes pastilles se situen a l’interior d’una beina o embolcall metàl·lic, formant-se així l’anomenada vareta de combustible. Les varetes, un cop carregades amb les pastilles, s’omplen d’un gas inert i es segellen. L’agrupació d’un conjunt d’elles en una armadura que, juntament amb altres elements estructurals, constitueix el que s’anomena un element combustible. Posteriorment, els elements combustibles es transporten a les diferents centrals nuclears.

ENUSA és una empresa pública la fàbrica d’Elements Combustibles situada a la localitat de Juzbado, a poc més de 20 quilòmetres de Salamanca. És una de les cinc que hi ha a la Unió Europea (les altres es localitzen a França, Alemanya, Regne Unit i Suècia). No només subministra a les centrals espanyoles; aproximadament la meitat de la seva producció s’exporta a centrals europees, i té contactes per prestació de serveis amb empreses de la Xina i de la unió dels Emirats Àrabs Units.

Transport de material radioactiu

Com observem en els diferents passos, cal el transport de material radioactiu, per diverses vies: aèries, terrestres i/o marítimes. Tant del combustible com després dels residus. Aquest transport mai estarà ni ha estat exempt de riscos; l’hermetisme que empara tot el procés només és comparable a què els Estats exerceixen quan parlen de seguretat nacional.

Centrals nuclears (CC.NN.)

Com funciona una central nuclear? El simplifiquem en cinc fases:

La fissió de l’urani es porta a terme en el reactor nuclear, alliberant una gran quantitat d’energia que escalfa l’aigua per transformar-la en vapor. Aquest vapor es transporta al conjunt turbina-generador. Un cop aquí, les aspes de la turbina giren per l’acció del vapor i mouen el generador, que transforma l’energia mecànica en electricitat. Quan el vapor d’aigua ha passat per la turbina, s’envia a un condensador on es refreda i es torna líquid. Després, l’aigua es transporta per tornar a aconseguir vapor, tancant així el circuit de l’aigua.

Amb relació a l’ús de l’aigua, tenim l’exemple de la central de Cofrents, que és el major usuari d’aigua de tota la Comunitat Valenciana. Utilitza fins a 32 hm³ d’aigua a l’any, l’equivalent a 10500 piscines olímpiques. Aquesta aigua procedeix del curs alt del Júcar, de la millor qualitat. En un context de canvi climàtic accelerat, els models indiquen per a l’àrea mediterrània que la temperatura i els requeriments hídrics ja han augmentat i ho faran encara més en el futur, mentre que la precipitació, el vessament superficial i la recàrrega d’aqüífers estan descendint des de ja fa dècades. Per això necessitem urgentment aquesta aigua que ara utilitzen i deterioren les centrals nuclears.

A més, cada 12 o 18 mesos es renova part dels elements combustibles del reactor, i els «gastats» s’emmagatzemen a la piscina de combustible en la mateixa instal·lació durant un temps. El necessari per a la disminució de l’activitat radioactiva i, per tant, de la producció de calor. Després poden ser transferits a bidons per emmagatzematge «en sec», en les mateixes instal·lacions nuclears (ATI, magatzem individualitzat transitori) o en un lloc comú a totes les centrals (ATC, magatzem transitori centralitzat).

A Espanya va arribar a haver-hi 10 reactors nuclears en operació. Un va haver de tancar per accident, Vandellós 1 (1989) i dos més, José Cabrera (Zorita 2006) i Garoña (Burgos 2012) van tancar per envelliment. A l’actualitat funcionen 7. Aquests reactors compliran els 40 anys d’operació, el període per al qual van ser dissenyats els seus sistemes i components, entre 2021 i 2028. Però el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) va obtenir l’acord de les empreses propietàries d’allargar el seu període de funcionament entre sis i vuit anys més. De manera que el primer tancaria el 2027 i l’últim en 2035. Aquest acord no implica compromís legal i és modificable.