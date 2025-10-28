Catalunya Nord celebra la seva diada el 8 de novembre amb novetats

La manifestació de la Diada de Catalunya Nord d’aquest 2025 serà dissabte 8 de novembre pels carrers de Perpinyà, amb un nou recorregut i més protagonisme de la cultura popular. Enguany, diverses entitats nord-catalanes han començat a coordinar-se amb la voluntat de recuperar una Federació d’entitats de Catalunya Nord, una eina de treball conjunt que havia existit fa dècades i que ara es vol reactivar.
La novetat d’aquest any és la incorporació al programa de les colles i grups de cultura popular del país. A partir del migdia, a la plaça Catalunya, faran actuacions i tallers oberts abans de l’inici de la manifestació. Fins ara, la cultura popular participava només dins de la marxa; enguany, guanya un espai propi per mostrar la vitalitat del teixit cultural nord-català.
El recorregut també canvia: en lloc de finalitzar davant del Castellet, la manifestació avançarà fins a l’avinguda Torcatis, on hi haurà els concerts i l’espai final de trobada.
La Diada de Catalunya Nord commemora cada any el Tractat dels Pirineus del 7 de novembre de 1659, que va annexionar les comarques del nord del Principat a l’Estat francès. Per a les entitats convocants, la jornada té una doble dimensió: reivindicativa i de reafirmació cultural.
Serra i Nivet han apunat que la Federació d’entitats “s’està configurant”. Serra subratlla que l’objectiu és “generar una estructura estable, útil i compartida”, i Nivet destaca que la coordinació permetrà “treballar plegats des de la cultura, l’educació i la llengua, amb mirada de país”.
La Diada, doncs, serà el primer acte on aquesta dinàmica de treball conjunt es visualitzarà públicament, però el procés de federació seguirà més enllà del 8 de novembre.