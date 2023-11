7 de novembre, 364 anys de Resistència: "Esborrem el Tractat dels Pirineus"

La presència de l'extrema dreta és una constant a banda i banda de l'Albera i al conjunt dels Països Catalans. El feixisme no es va aturar amb la fi de la Segona Guerra Mundial a Catalunya Nord o amb la mal anomenada “Transició” a l’Estat espanyol. A Catalunya Sud, aqueixa escissió del Partit Popular, anomenada Vox, no representa l'aparició d'un nou pensament, més aviat se tracta d'una branca política hereva del franquisme que ja no sent la necessitat d'amagar-se darrere d’una falsa aparença de moderació. Se veu forta i impune per escampar la seua doctrina ultranacionalista, masclista, xenòfoba, anticatalana i classista.

A l’Estat francès, la líder de Rassemblement National, Marine Le Pen, ja ha expressat nombroses vegades la gran simpatia que sent per Vox i que aqueix és el seu partit de referència a l'Estat espanyol. Encara que l'extrema dreta francesa intenti blanquejar el seu programa, l'enamorament entre aqueixos dos partits evidencia quina és la veritable cara del Rassemblement National i evidencia, també, que la política d'Aliot, encara que mostri una falsa tolerància cap al fet català, serà igualment ultranacionalista, masclista, xenòfoba, anticatalana i classista.