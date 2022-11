Diada Catalunya Nord

Milers de persones es manifesten a Perpinyà contra el Tractat dels Pirineus que trosseja la nació d'ençà 1659

Enguany les protestes s'han centrat en la denuncia del tancament dels passos transfronterers, com el coll de Banyuls, reclamant esborrar la frontera que trosseja la nació. Així com també a la prefectura dels Pirineus Orientals per no permetre als regidors expressar-se en català al plens municipals. Per segon any consecutiu, s'ha hagut de projectar l'estelada sobre la façana del Castellet, ja que l'alcalde de Perpinyà, l'ultradretà Louis Aliot, del partit de Marine Le Pen, Reagrupament Nacional.

Gairebé tres mil persones s’han manifestat aquest dissabte pels carrers de Perpinyà per denunciar un any més el Tractat dels Pirineus que trosseja la nació d'ençà 1659.

El Col·lectiu 7 de novembre, organitzador de la manifestació, ha centrat la reivindicació en dos punts principals. Per una banda, denuncia el tancament dels passos transfronterers, com el coll de Banyuls que no es reobrirà com a mínim fins a l’any que ve i reclamen “esborrar” les fronteres que separen Catalunya. Per l’altra, s’oposen a que la prefectura dels Pirineus Orientals no permeti als regidors expressar-se en català al plens.

La marxa ha començat a les quatre de la tarda a la plaça de Catalunya. Ha recorregut els carrers del centre de la ciutat fins a arribar al Castellet on s’ha llegit el manifest. Per segon any consecutiu, s'ha hagut de projectar l'estelada sobre la façana del Castellet, ja que l'alcalde de Perpinyà, l'ultradretà Louis Aliot, del partit de Marine Le Pen, Reagrupament Nacional.

A continuació de l'acte polític, una marxa de torxes s'ha dirigit fins a la Casa Musical, on es faran els concerts de cloenda del Correllengua. Hi actuen Rodrigo Laviña y su Combo, de Barcelona, Fuckboy, de Perpinyà, i Selecta JB Aljama Disc, d’Argelers de la Marenda.

Actes al matí

Ales 11h a la plaça Rigaud ha tingut lloc un acte sota el títol, "La repressió de l'Estat contra les nacions en lluita!! que ha comptat amb la participació de Nicolas Garcia, batlle d'Elna i Ulívieru Saulí, militant cors de Core in Fronte. Actuació de Pere Figueres.

Cal recordar, que l'alcalde està amenaçat per l'Estat francès, ja que ha permès parlar en català als plens de l'Ajuntament i el militant de core in fronte paralarà de la realitat de Còrsega.

Un cop s'ha acabat l'acte, el Casal ha aplegat l'acte central d'Alerta Solidària per la campanya nacional de la Marató Antirepressiva.