7nov20

La Diada de Catalunya Nord 2020 s’adapta al confinament

Denuncien que l’Estat prohibeix el dret a sortir al carrer a manifestar-se i a reunir-se en acte polític més, per exemple, permet que les grans superfícies comercials obrin amb gran afluència de gent.

El Col·lectiu 7 de Novembre ha manifestat que la Diada de Catalunya Nord d’enguany, 7 de novembre de 2020, ha hagut de canviar de format per fer front a les restriccions dictades per l’Estat francès a causa de l’emergència sanitària global i per tal de no oblidar la commemoració de 361 anys del Tractat dels Pirineus en què Catalunya es va partir en dos, sense dret a decidir, sense la voluntat dels catalans.



En el manifest d’enguany, s’alerta de l’arribada de l’extrema dreta a l’Ajuntament de Perpinyà i de les primeres mesures preses que indiquen que es vol fer de Perpinyà un aparador del Rassemblement National. Encoratgen la societat civil dels Països Catalans, i la societat civil nord-catalana en particular, a no fer ni un pas enrere en la lluita contra l'extrema dreta.



Tot i la suspensió d’actes presencials previstos, com l’exposició fotogràfica “Els moviments d’extrema dreta arreu d’Europa”, de Jordi Borràs, així com la manifestació, parlaments i cantada himnes al Castellet de Perpinyà i els concerts a la Casa Musical, la Diada es manté viva de manera radiofònica i telemàtica a internet.



D’una banda, Ràdio Arrels ofereix el 7 de novembre una programació especial a partir de les 16h, amb la lectura del manifest d’enguany de la Diada i amb les intervencions de diferents personalitats convidades. D’altra banda, de manera confinada a la xarxa, es farà difusió d’un vídeo especial de la Diada i es convida tothom a inundar les xarxes socials amb vídeos, fotos i publicacions sobre la Diada i Catalunya Nord amb l’etiqueta #semcatalunyanord.



El manifest de la Diada d’enguany també torna a reclamar un estatut particular per a Catalunya Nord, la ratificació per part de l’Estat francès de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, i es continuen denunciant les traves que l’Estat posa en l’ensenyament del català al territori.



Alhora, es denuncien les restriccions de confinament dictades per l’Estat francès, que limiten el dret a la llibertat de manifestació i plantegen una contradicció rellevant: l’Estat prohibeix el dret a sortir al carrer a manifestar-se i a reunir-se en acte polític mes, per exemple, permet que les grans superfícies comercials obrin amb gran afluència de gent.