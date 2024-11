Diada de Catalunya Nord

Commemoració del 7 de novembre: "Esborrem el Tractat dels Pirineus"

Aquest dissabte 9 de novembre de 2024 tindrà lloc novament la manifestació i concerts posteriors per commemorar la data del Tractat dels Pirineus que, el 7 de novembre de 1659, va tallar Catalunya en dos estats. Dos estats que històricament han fet retrocedir la nació, la llengua i la cultura catalanes, però que la societat catalana en el seu conjunt ha continuat reivindicant la seua existència i el seu desig de decidir. Per tot això, un any més des de ja fa 40, el dissabte a les 16h tindrà lloc la manifestació que anirà des de plaça Catalunya fins la plaça Verdun, als peus del Castellet, on a les 18h hi haurà l’acte polític.

L’acte polític, evidentment, tindrà un record de solidaritat amb la situació catastròfica que hi ha actualment al País Valencià. També es comptarà amb la presència de diferents personalitats que representen algunes de les lluites que han viscut aqueix darrer curs polític i acabarem cantant l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors i la Muixeranga, himne del País Valencià i dels Països Catalans. Les cançons que amenitzaran l’acte seran a càrrec del cantant i locutor de ràdio local Julio Leone.

Tot seguit, s'anirà cap a la Casa Musicale, que obrirà les seues portes a les 19.30h per acollir els concerts de la Diada. Comptarem amb la presència de Dj LouD, Dj perpinyanesa que amenitzarà la vetllada amb molta música negra. Els grups, un de local i un vingut de Catalunya Sud, seran Rumba Coumo, rumba catalana vinguda de Millars i Remei de ca la Fresca, rock visceral que festeja amb el folklore i l’electrònica de poble a baixa intensitat. Ben segur, hi haurà opcions per menjar. Com l’any passat, el MIAM collectif nos oferirà plats de qualitat, de proximitat, bio i des del seu projecte solidari del barri de Sant Mateu, a Perpinyà. I des de l’altre costat, la pastisseria Cacau d’Olot portarà postres típics de la cuina de tot arreu dels Països Catalans amb la seua campanya ni xurros, ni croissants, pastissos catalans. També com cada any, Aire Nou de Baó farà el seu espectacle de música i balls tradicionals entre concert i concert.