DIADA DE CATALUNYA NORD

Èxit dels actes de la Diada de Catalunya Nord a Perpinyà

Avui la Diada de Catalunya Nord ha començat amb l'acte "Repressió d'estat contra les nacions en lluita" amb la participació del batlle d'Elna (denunciat per la prefectura dels Pirineus Orientals per permetre als regidors d’expressar-se en català als plens) i un independentista cors repressaliat. Poc després hi ha hagut un vermut solidari (amb cervesa corsa) d'Alerta Solidària i un dinar al Casal de Perpinyà. A la mateixa hora la Casa de la Generalitat de Perpinyà ha entregat el primer premi Carles de Llar a la periodista de Ràdio Arrels Laura Bertran.

A les 16h unes mil persones han sortit de la plaça de Catalunya en una manifestació que durant dues hores ha recorregut els carrers del centre de Perpinyà fins al Castellet, on dues manifestrants han llegit (una amb accent barceloní i l'altra amb accent nord-català) una proclama on s'ha recordat que la Diada de la Catalunya Nord se celebra des de 1984, s'ha denunciat el tancament del pas de Banyuls i que la prefectura dels Pirineus Orientals no permeti als regidors d’expressar-se en català als plens i s'ha posat de manifest la persecució i marginalització del català, la destrucció de les institucions pròpies i la imposició d’una uniformitat francesa en tots els àmbits de la vida.

Durant el recorregut de la manifestació s'han sentit crits contra el batlle de Perpinyà Louis Aliot (Rassemblement National) per ser un dels lídes de l'extrema dreta francesa (tot i que avui ha estat àmpliament derrotat pel jove Jordan Bardella en la lluita per la presidència del partit ultra) i per prohibir que avui l'estelada es pengés al Castellet. Davant la prohibició, l'estelada ha estat projectada al mur del Castellet (com ja es va fer l'any passat) on al capdemunt no s'hi veia la bandera francesa que possiblement havia estat arrencada per la Tramuntana (tot i que si que hi havia la bandera catalana).

Entre els manifestants hi havia catalans del nord i del sud. Entre els quals destquen per la Catalunya Nord Dolors Serra, membre del Col·lectiu 7 de Novembre (organització convocant de l'acte) i Jordi Taurinyà, membre del Casal del Conflent i pel Principat el diputat de la CUP Dani Cornellà, 'ex-President Quim Torra i l'ex-presidenta del Parlament Laura Borràs. Als actes de la Diada també hi havia els refugiats catalans a Bèlgica Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí que avui han assistit a la manifestació i ahir a l'acte 'Castanyem el Tractat' al Casal de Perpinyà amb el President Carles Puigdemont. La cloenda de la Diada ha estat una marxa de torxes fins a la Casa Musical on a la nit hi ha hagut actuacions musicals.