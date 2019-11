Mobilitzacions populars

La CUP a la Diada de Catalunya Nord i la jornada de reflexió col·lectiva

Com cada any, la CUP participará conjuntament amb l’Esquerra Independentista a la manifestació per la diada de Catalunya Nord, a Perpinyà, aquest dissabte 9 de novembre. En representació de la formació hi assistiran els diputats al Parlament de Catalunya, Carles Riera i Natàlia Sánchez, i el candidat per Girona a les eleccions estatals del 10 de novembre, Non Casadevall. La voluntat és seguir reivindicant que l’estat francès, igual que l’espanyol, és irreformable i per tant, la única sortida per la recuperació de la sobirania popular, política i econòmica passa per la capacitat de Catalunya Nord a decidir lliurement el seu futur.

Per altra banda, les candidates barcelonines, Mireia Vehí, Albert Botran i Eulàlia Reguant, participaran a la crida que s’ha fet des de la mobilització popular a celebrar una Jornada de reflexió col·lectiva. Mariona Quadrada, candidata per Tarragona, participarà dels actes organitzats a Reus i el número 1 per Lleida, Francesc Gabarrell, als actes de la mateixa ciutat.