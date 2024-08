El preacord amb el PSOE és bo per a Catalunya o és bo per a ER?

Carles Benítez Baudés, membre de l'equip de Llibertat.cat

Per a mi la resposta és molt clara, és bo per a ER i tal dia farà un any. Els actuals líders del partit republicà són conscients que unes noves eleccions portarien al partit al desastre electoral, en la línia que no revertirien en nombre de vots i escons amb els obtinguts el passat 12-M. Per això, prefereixen menjar-se aquest gripau per refer-se des de l’oposició amb nous lideratges. Ara bé, com que, el seu marc mental no és el català, sinó l'espanyol, veuen al PSOE i la seva sucursal a Catalunya, el PSC, com a simples partits, “d’esquerres espanyoles”, a competir en el camp electoral, sense adonar-se que són els representants de l’Estat espanyol a Catalunya. L’exemple més clar el veiem amb l’actual alcalde de Barcelona del PSOE-PSC, que a la primera oportunitat que ha tingut Jaume Collboni es portar a la reina espanyola a l’Ajuntament i obrir les portes de la plaça de Sant Jaume per acollir un acte de l’Instituto Cerventes. A més a més, de posar la catifa vermella al passeig de Gràcia a la Formula I i el gran capital sense que Sumar (Colau) posés cap inconvenient.

Si d’aquí unes hores els militants d’ER donen llum verda al preacord, faran com els seus actuals líders, prioritzaran més el partit i que el país. Tampoc se n’adonaran que darrera d’aquest suport hi ha una veritable nova operació d’Estat per “passar pàgina” per aigualir el 1r d’Octubre de 2017 i s’hauran d’empassar aquelles paraules de Felip VI del 3 d’octubre d’aquell any. Tampoc s’explicarà que els militants d’un partit que es qualifica de republicà donin suport a la monarquia espanyola.

Cal ser de nou valents, com ho van ser el 1r d’Octubre. Recordeu allò “sense por...”. Si vam anar a votar, va ser per construir un país nou i allunyar-nos de l’Estat espanyol corrupte que ens oprimeix com a país i ens espolia com una colònia.

Així doncs, mantinguem la dignitat com a poble i teixim de nou una estratègia compartida, des de la base, i evitem que ens aixequin un altre cop la camisa.

Ben segur que tots els partits d’obediència a catalana han comés moltes errades, uns més que altres, però si el nostre marc mental són els Països Catalans i volem ser ciutadans en lloc de súbdits en un nou país lliure i solidari i per a tots els represaliats com a primer pas demano als militants d’ER a votar No al preacord.