Ja tenim el “cas català” plantat al cor d’Europa (La detenció del President Puigdemont a Alemanya obre una crisi europea de conseqüències imprevisibles)

Independentment del resultat de la demanda d’extradició espanyola, la detenció recent del President Puigdemont a Alemanya projectarà el cas català al bell mig d’Europa. Alemanya s’hi juga no sols el seu prestigi com a estat democràtic, perquè el paral·lelisme amb el cas del President Companys, lliurat pels nazis alemanys als franquistes espanyols és inevitable, i penjar-se la “llufa” de nazis no té gaire requesta a l’Alemanya actual, sinó també l’aprofundiment de la crisi de la Unió Europea.

Qualsevol actuació negativa de l’estat alemany despertarà el fantasma d’altres Brexits en una àrea com Catalunya d’una llarga tradició europeista.

El cas català portava dins seu la seva revulsió en la política internacional per la seva demanda de democràcia en profunditat no gaire ben vista per les potències estatals conservadores. Amb aquest nou esdeveniment no esperat, comença doncs, una nova fase d’internacionalització del cas català.

Alemanya sap que si fa cas als seus sectors filo-nazis que demanaven la presó dels catalans no fa gaires dies, pot veure també perjudicats els seus interessos econòmics (força importants) al nostre país.

La mobilització del poble català ha estat immediata. I cada moment que passa s’estenen les mostres de solidaritat a Catalunya i arreu.